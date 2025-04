El nombre de Tetayté no deja lugar a dudas y promete incluir en su menú sus particulares tortitas junto a tés y otras bebidas. Las 'tortitetas' estarán disponibles en diferentes sabores y con varios ‘toppings’ a elegir. Sus creadores han presentado las ‘tortitetas’ de vainilla y las de cacao , con un toque de chocolate y siropes: “Ambas están hechas de una deliciosa mezcla de sabores que, al igual que tú, son perfectas tal como son”. Los visitantes también podrán pedir una ‘tortiteta’ bañada en chocolate y acompañada de Lacasitos o una con galleta Lotus. Otros de los sabores y toppings que ofrecerán son chocolate blanco, dulce de leche, galleta caramelizada, chocofresa, crema de avellana, galleta Oreo triturada, galleta caramelizada triturada y cacahuete.

El anuncio de Tetayté después del citado cartel en su escaparate no dejaba claro desde un primer momento que se trataba de un negocio gastronómico: “En Tetayté creemos que el amor propio no tiene forma ni límites . Queremos ser un espacio donde cada persona pueda sentirse libre, aceptada y celebrada tal como es. Cada paso que damos está pensado para recordarte lo increíble que eres, porque el amor propio empieza con un pequeño gesto hacia ti mism@. Aquí, cada un@ tiene su lugar, es dign@ de amor y respeto”. Sus responsables hablaban sobre “ una experiencia única que celebra el amor y el autocuidado ”.

El dúo que ha creado Tetayté explica: “Cada ‘tortiteta’ que preparamos es nuestra manera de compartir con vosotr@s un pedacito de lo que hemos aprendido, que el amor propio no tiene que ser perfecto, solo auténtico”. Han enseñado las reformas de su local y han dado pistas sobre cómo será su decoración, con plantas en jarrones con forma de cisme y otros recipientes con pechos. Sin embargo, todavía no han revelado la fecha en la que su negocio abrirá las puertas al público, aunque aseguran que no tardarán en hacerlo: “Muy pronto abriremos y estamos emocionados de que nos acompañéis en este viaje lleno de sabor, colores y buena vibra. Gracias por formar parte de este sueño que, con tanto esfuerzo y cariño, finalmente se hace realidad”.