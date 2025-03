Manual para hacer tortitas y darles la vuelta como David Beckham y su hija Harper

El ‘ Pancake Day ’ (día de las tortitas o panqueques) se celebra en Reino Unido cada año coincidiendo con el martes de Carnaval. Un famoso británico que nunca se pierde esta cita en el calendario es David Beckham. El exfutbolista ha presumido en las redes sociales de su talento para dar la vuelta a las tortitas , algo que su hija Harper Seven no parece haber heredado. Su padre y ella se turnan para grabarse en un par de divertidos vídeos subidos a la cuenta de Instagram de él.

No es la primera vez que David Beckham felicita a su familia y sus seguidores el llamado día de las tortitas o panqueques. En 2024 despertó a Harper Seven con un plato de tortitas recién hechas. En 2017 publicó en su cuenta de Instagram un vídeo similar al de 2025: “ Feliz ‘Pancake Days’, niños (y adultos)”. Ya por aquel entonces había mostrado que domina el manejo de la sartén para darle la vuelta a sus tortitas con precisión y usando una sola mano.

Si quieres hacer unas tortitas a la española y muy esponjosas, José Andrés compartió una receta de tortitas de aceite de oliva en su libro ‘Made in Spain: Spanish Dishes for the American Kitchen”, publicado en colaboración con el periodista Richard Wolffe. Lo que las diferencia de otras tortitas es que se preparan con aceite de oliva en vez de con mantequilla. El reconocido chef las servía en uno de sus restaurantes en Estados Unidos acompañadas de frutos rojos de temporada, pero los cambió por otro producto clave en su libro de recetas: chocolate negro. Esta es la lista de ingredientes que necesitas para hacer tortitas para 4 personas: