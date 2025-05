El joven cumplió su sueño a finales de 2024 con la apertura de Pecados en Madrid

El restaurante del creador de contenido apuesta por la fusión de sabores internacionales

Existen numerosos creadores de contenido que se centran en el mundo de la gastronomía, ya sea compartiendo sus opiniones sobre distintos platos, chefs y restaurantes o probando todo tipo de creaciones culinarias. Algunos de ellos han aprovechado su éxito para hacer colaboraciones con marcas, pero no hay muchos casos como el de Elías Dosunmu. Tras triunfar en las redes sociales y publicar el libro de recetas ‘Vamos a hacerlo mejor’, ha llegado a abrir su propio restaurante, Pecados.

El pasado de Elías Dosunmu

El joven de origen ucraniano fue incluido en 2024 en la lista Forbes ’30 under 30’, que selecciona a talentos menores de 30 años de diferentes ámbitos y con proyectos de impacto. Él mismo cuenta sobre sus inicios que ya mostraba interés por la gastronomía desde la adolescencia, cuando empezó lavando verduras y aprendiendo técnicas básicas en la cocina de un restaurante. Se mudó con su familia a España cuando tenía 14 años y acabó graduándose en Ingeniería Aeroespacial, pero siguió vinculado al sector hostelero. “Mi vida no fue fácil. He tenido que currar fregando platos, de camarero, de coctelero y hasta llegué a vender zapatillas en un puente”, confesó en uno de sus vídeos.

Su carrera como influencer gastronómico se remonta a diciembre de 2019, cuando publicó su primer vídeo en TikTok. Había perdido su puesto de trabajo en un restaurante y su novia lo animó a difundir su pasión por la cocina en las redes sociales. Su cercanía, su honestidad y sus recetas fáciles lo llevaron a ganar popularidad, especialmente durante la pandemia: “Me dejé la piel creando contenido”. En 2025 suma más de 9 millones de seguidores en TikTok, casi 2 millones en Instagram y más de 4 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Pecados, el restaurante de Elias Dosunmu

Dosunmu cumplió su sueño e inauguró su restaurante Pecados (calle Martín de los Heros, 28. Madrid) en diciembre de 2024. “Desde pequeño, soñaba con crear un espacio donde la gastronomía no fuera solo comida, sino una experiencia transformadora. Sin importar de dónde vengas, quiénes sean tus padres o cuánto dinero tengas, si deseas algo con todo tu corazón, puedes hacerlo realidad. Este restaurante es prueba de ello”, expone en la página web del negocio. Llegar a abrir Pecados no fue una tarea sencilla, pero contó con la ayuda de su equipo y sus socios. El creador cuenta que el proceso arrancó buscando el local perfecto, para lo cual visitó más de 40 localizaciones durante varios meses. Fueron necesarios más de dos meses de negociaciones hasta conseguir un espacio ubicado cerca de la Plaza de España en Madrid y otros cuatro meses de obras.

“Esto no es un simple restaurante, es una experiencia que espero que se os quede en el corazón”, declaró Dosunmu para presentar su proyecto. El joven incide en que cada plato de la carta de Pecados ha sido diseñado y elaborado al 100 % por él: “Es mi forma de compartir el mundo en sabores, fusionando lo mejor de distintas culturas gastronómicas de todo el planeta”.

La carta de Pecados

El restaurante de Elías Dosunmu apuesta por la fusión de sabores internacionales en platos creativos, que conforman una carta que va cambiando con el tiempo. Entre sus entrantes destaca el tartar del paraíso (13,95 euros), con carne de vaca finamente picada, mezclada con tuétano al carbón y 14 ingredientes en aderezos sólido y líquido, combinados antes de servir para un sabor perfecto. El plato va acompañado con chips de plátano macho, cebolla encurtida y salsa de trufa negra. Crujientes prohibidos (12,95 euros) es un entrante con 5 unidades de falsas croquetas de carne de vaca hecha a baja temperatura mezcladas con salsa Strogonoff y bechamel.

Uno de los principales más preciados de la carta es el entrecot eufórico (27,95 euros), con 300 gramos de entrecot de vaca madurada cocinado al Josper, acompañado de mantequilla especiada con 18 ingredientes y una rama de romero flambeada al momento. Demonio coreano (15,95 euros) es un plato de contramuslo de pollo marinado 24 horas al chimichurri, rebozado en tempura casera y harina de trigo, luego bañado en una salsa coreana suave a base de gochujang y servido en un brioche negro artesanal con pepinillos caseros y salsa ranch.

En la sección de postres sobresale su torrija angelical (7,50 euros), una torrija de pan brioche, empapada en una crema de leche y naranjas, sellada a la sartén para luego ser flambeada con azúcar y acompañada de helado de vainilla, arándanos frescos y un toque de hierbabuena. La tarta vaga (8,50 euros) es una tarta de queso casera, suave y cremosa con mermelada de frutos rojos, mientras que Edén en frío (6,50 euros) pone nombre a unas bolas de helado artesanal de vainilla combinadas con “una lluvia de toppings irresistibles”.