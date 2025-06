Rodrigo Cuevas come en un restaurante que está en una aldea próxima a la suya, Vegarrionda

La carta del local incluye platos como las empanadillas chilenas, el ceviche y el cachopo

El cantante recomienda pedir allí un cóctel que es ideal para el aperitivo

Rodrigo Cuevas se ha labrado un hueco en la industria musical española gracias a su mezcla de sonidos tradicionales con otros géneros y a sus espectáculos en directo. El ganador del Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2023 se define en su página web como “agitador folclórico y artista total”, pero no solo reivindica el folclore del noroeste de España, sino también la vida rural. El cantante reside en Vegarrionda, una pequeña aldea de Asturias que solo tiene 15 habitantes y en la que cada verano él organiza el festival Una Señora Fiesta. No es de extrañar que los bares y restaurantes que frecuenta se encuentren alejados de las grandes ciudades y no sean especialmente famosos, como los que mencionó en una entrevista con El País.

El intérprete de ‘Casares’ contó que uno de los sitios a los que va a comer está “en el monte”. Se trata de El barín del Tozu (El Tozu, 23A, Tozo, Asturias), que está a unos 9 kilómetros de Vegarrionda y se localiza en la citada aldea, dentro del Parque Natural de Redes. Rodrigo Cuevas señala que sus dueños son “medio chilenos, medio asturianos”, una fusión que se refleja claramente en su cocina.

El menú de El barín del Tozu

El restaurante ofrece especialidades de origen chileno, como el ceviche de corvina, el pastel de carne, las empanadillas, el pastel de maíz o la cazuela chilena. En su cocina no faltan clásicos de la gastronomía de la zona, como verdines con pulpo, cordero al vino tino con patatas y pimientos, fabada, callos, pote de berzas y cachopo. Otros de sus platos son las croquetas caseras de jamón, los aguacates rellenos de marisco y pescado, la carne de venado y el chuletón. Entre los postres disponibles se encuentran el volcán de chocolate, los frixuelos rellenos y la tarta banoffee. Además, Cuevas indica que allí preparan un cóctel perfecto para un aperitivo: el pisco sour, que se elabora con pisco y zumo de limón como ingredientes principales.

El barín del Tozu abre sus puertas a diario durante los meses de verano y en épocas señaladas, como la Semana Santa, pero durante el resto del año solo se puede visitar los fines de semana. Sus responsables explican que habitualmente funcionan bajo pedido, ya que los comensales que reservan reciben la carta a través de WhatsApp para que puedan elegir lo que van a comer con antelación. Además de su comida, otro de los alicientes que invitan a visitar este lugar son sus vistas a la naturaleza asturiana desde la terraza.

El otro restaurante donde come Rodrigo Cuevas

El músico también contó en la misma entrevista que su primera opción para comer fuera es Casa Maruja (La Marea, Infiesto, Asturias), un local que combina varios negocios en un mismo espacio: “Es un bar, tienda y casa de comidas riquísima que lleva Maruja, una mujer excepcional, junto a su familia”. Él recomienda algunas de sus propuestas de cocina tradicional: “Se puede tomar una estupenda fabada, caza, cebolles rellenes, cabritu y un pote increíble, que es mi favorito”.

Otro de los lugares que recomienda Cuevas es el bar tienda de Maribel en su aldea, Vegarrionda, donde puede desayunar tostadas con mantequilla o magdalenas. Para la merienda elige las palmeras de yema, los pasteles y el chocolate de Confitería Calvo (calle Covadonga, 28, Infiesto, Asturias), así como las pastas que venden en la Panadería Confitería Suspiros del Nalón (Arrobio, 118A, Campo de Caso, Asturias). Por supuesto, no podía faltar una sidrería en una lista de recomendaciones. Cuando le preguntan dónde cenar, el cantante habla sobre la sidrería Óscar (calle León y Escosura, 5, Infiesto, Asturias), de la cual resalta los chipirones angulados, los huevos revueltos con langostinos y el filete al quesu.