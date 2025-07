Jesús Rojas 27 JUL 2025 - 10:00h.

El menú 'Efímero Verano' estará disponible un solo día, el miércoles 30 de julio, a partir de las 20:00 h en la terraza exterior de Pico Velasco, en las marismas de Santoña

Tras poco más de dos años de vida, al chef Nacho Solana (quien tiene una estrella Michelin en su restaurante familiar, Solana) le apetecía hacer algo diferente en Pico Velasco, su otra criatura. Y no le costó mucho convencer a Inés Aguirreburualde, directora de este estupendo hotel boutique situado en pleno Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, con unas vistas de ensueño sobre el río Asón, su entorno y el mar Cantábrico. Ese algo se llama 'Efímero Verano' y consiste en un menú degustación que se podrá disfrutar exclusivamente el próximo miércoles 30 de julio a las 20:00h en la terraza exterior de este singular complejo.

"El cuerpo nos pedía hacer una pequeña fiesta gastronómica para dar la bienvenida al mes de agosto, que es el mes puntero aquí en Cantabria", reconoce Solana cuando le preguntamos por ese menú con espíritu moderno, alma marinera y corazón verde compuesto de ocho pases, postre, una cuidada selección de vinos y una armonía de champagnes. Ahí es nada.

"La idea es presentar Pico Velasco de una manera diferente, con un menú efímero, con el objetivo de despertar un poco de curiosidad. Y la verdad que estamos teniendo muy buena respuesta". Se refiere a que ya está prácticamente todo reservado, aunque lo cierto es que tienen un as en la manga: "No hemos puesto un límite como tal, porque tenemos la opción de sacar más mesas al ser al aire libre, pero la idea es que venga entre 80 y 100 personas". Y, aunque ya nos convenció hace rato, nos sigue poniendo los dientes largos: "Es un pedazo de menú con un maridaje espectacular, y luego está el entorno... Creo que va a ser una velada chulísima".

Se refiere a que, más allá del menú, que podrás consultar íntegramente más abajo, hay otras muchas razones por las que merece la pena acercarse a Pico Velasco: "Lo que más destaca del hotel yo creo que es la ubicación, aparte de la arquitectura, que también tiene su particularidad. Tienes la montaña al lado y, al mismo tiempo, estás encima de la ría, ves el mar de fondo... Bueno, creo que es algo idílico, por eso a la gente le gusta tanto y le engancha".

Pero no fue esto lo único que influyó a la hora de diseñar la propuesta gastronómica: "Yo tenía la intención de hacer algo más popular, porque ya tenía un restaurante con estrella Michelin, pero cuando me adentré en el hotel, en ese edificio, me di cuenta de que ahí pegaba un gastronómico. Había que hacer algo que fuera acorde con la arquitectura de Álvarez del Manzano, que fue el arquitecto que lo diseñó. Así que nos inspiramos tanto en la construcción como en el entorno a la hora de crear la propuesta gastronómica".

En resumen, un concepto claramente ganador que en estas fechas cuenta con un plus: "En verano ponemos a disposición del visitante la terraza, para el que quiera disfrutar de las vistas, y ahí sí que ofrecemos una carta más informal, más de picoteo, más de compartir". Aunque Solana reconoce que no ha sido un camino de rosas el recorrido hasta llegar hasta aquí: "Esto es como un bebé que requiere mucha atención, nos ha costado, como a todos, hacer equipo. Al final me he apoyado mucho en el personal que yo tenía en Solana para ir diversificando labores, pero ahora estamos muy contentos porque cada año estamos mejorando las cifras del anterior, y cada mes también".

Así es el menú 'Efímero verano' de Nacho Solana en Pico Velasco

Sabemos que estás deseando conocer los detalles del menú que se ofrecerá únicamente el próximo 30 de julio y que, seguidamente, desaparecerá para siempre. Según el chef Nacho Solana, "cada plato será una obra fugaz", inspirada por el territorio y el momento de un chef que se atreve a cocinar lo inolvidable. La experiencia comenzará con la recepción de los comensales en pleno Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. A partir de ahí, tocará dejarse llevar por los sabores y las notas en directo de los violines, la viola y el violoncelo del ‘Cuarteto Alondra’, que tendrá sus minutos de gloria entre pase y pase.

Buñuelo de quesos del valle y anchoa

Tarta fina de carne de la finca

Ostra Gillerdeau vegetales y caviar

Bonito del Cantábrico y gazpacho de pimiento verde

Bogavante azul asado con beurre blanc de sus cabezas

Ravioli de setas de temporada y carbonara de hierbas

Lubina salvaje, ajo de oso y cítricos

Roti de Cochinillo, vegetales y su jugo

Frutas en texturas con su néctar especiado

La experiencia tiene un precio de 185 euros, con maridaje de vinos y armonía de champagne incluidos. Y, aunque cueste creerlo, aún estás a tiempo de hacerte con alguna de las plazas que han sacado a la venta estos días. Así que, si quieres ser testigo de algo único e irrepetible, no te lo pienses demasiado.