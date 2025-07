Jesús Rojas 20 JUL 2025 - 08:00h.

Este atípico hotel, con solo 9 habitaciones, se ubica en un castillo de 1904 situado sobre uno de los acantilados más impresionantes de Cantabria

Hablamos con la nueva propiedad, que gestiona el espacio desde 2021: "Llevamos más de 30 años en el sector de la restauración y conocemos bien a Marcelo, el anterior propietario"

Algunos lo conocen como castillo de Suances, otros se refieren a él como castillo de Ceruti, pero todos coinciden en que El Castillo de los Locos, sobre todo desde que la nueva propiedad ha tomado las riendas, es uno de los espacios que no te puedes perder si pasas por la costa cántabra este verano. Allí te esperan, además de 9 exclusivas habitaciones (6 de ellas con vistas directas y únicas al acantilado), un sinfín de planes apetecibles: actuaciones en directo, una carta de cócteles para disfrutar de su atardecer, una variada propuesta gastronómica con el brunch como protagonista y una oferta dulce que firma la codiciada Confitería Romanos, autores del mejor cruasán artesano de Cantabria.

Este place to be de Suances se encuentra en una ubicación privilegiada, tanto para la práctica de surf como para conocer los principales lugares de interés del entorno. Como lo oyes, está a solo 10 kilómetros de Santillana de Mar, a 25 de Comillas y a 29 de Santander. Nos lo cuentan Javier Collado, propietario de El Castillo de los Locos, y Juancho Inguanzo, su mano derecha en éste y otros negocios del grupo Nueva Dársena (el restaurante La Dársena, el hotel Mar Azul, la casa rural Posada Santa Ana, etc.).

Que son cualquier cosa menos unos recién llegados: "Llevamos más de 30 años en el sector de la restauración y hotelería, y en 2021 llegamos a un acuerdo con la anterior propiedad, Marcelo, que además es amigo y fue socio nuestro en su día. Así fue como nos quedamos con el castillo".

Para el que no lo ubique, es importante matizar que se trata de una construcción emblemática en Suances, que data de 1904 y que todos relacionan con una actividad en concreto: "Está justo encima del acantilado de la Playa de los Locos, que es la más emblemática porque es la cuna del surf, uno de los lugares donde se empezó a practicar el surf en España. Es una playa muy salvaje, muy divertida y también muy concurrida últimamente (risas)". Como comenta Collado, "es un sitio muy especial", motivo por el cual no nos sorprende que haya "muchos clientes que ya son amigos de la casa porque siempre vuelven".

El Castillo de los Locos estaba totalmente en ruinas cuando lo adquirió la anterior propiedad, que lo explotó entre 1987 y 2021, nada que ver con lo que encontramos ahora en su interior. Y no lo decimos solo por las habitaciones antes comentadas, sino por la cafetería, donde ofrecen desayunos, brunch, comidas o cenas, o por esa terraza que es perfecta para enamorarse del atardecer.

"Entre las 19:00h y las 22:00h son muchos los que se acercan para disfrutar de la sesión del dj o de las actuaciones en directo, creo que es uno de los atardeceres más bonitos que se pueden encontrar. Se pone el sol justo delante de la terraza, sobre el mar", matiza Juancho antes de meternos de lleno en su propuesta gastronómica.

Lo primero que nos dejan claro es que aquí no vamos a encontrar unas jornadas del marisco como las que sí han tenido hasta hace unas semanas en La Dársena o en la Taberna Marinera Pez Globo. Aquí todo tira hacia lo casual, lo informal y la fusión de la cocina tradicional con otras más exóticas. Solo hay que fijarse, como sugiere Collado, en sus desayunos para darse cuenta de ello: "Te hacemos desde huevos benedictine hasta desayunos tan completos como el que hemos llamado 'Surfero' (a base de huevos, patatas fritas y bacon) o la tostada continental". Y el que sea más de dulce se encontrará en el famoso cruasán de Confitería Romanos la opción ideal, considerado el mejor de Cantabria.

Pero no solo de desayuno y brunch vive el renovado Castillo de los Locos. Durante el resto de la jornada, de su modesta cocina salen desde platos de cuchara (van cambiando) hasta sugerentes ensaladas. Además de varios tipos de hamburguesas gourmet, sándwiches, tacos, enchiladas, nachos, gyozas e incluso un poke de salmón. Y seguramente esta carta tan versátil es algo que no ha pasado por alto la Guía Repsol, que ha decidido condecorarles con un Solete este mismo año. Aunque también han debido tener en cuenta todo el conjunto, ya que El Castillo de los Locos es mucho más que un bar o un hotel al uso. De ahí que te recomendemos que lo conozcas este verano en primera persona para sacar tus propias conclusiones.