12 AGO 2025

La socialité ha visitado recientemente uno de los restaurantes del Grupo China Crown en Marbella

La receta del batido détox que desayuna Isabel Preysler todos los días

La comida china, y la asiática en general, es una de las más populares actualmente por su capacidad de conseguir nuevos sabores y texturas muy distintas a las que estamos acostumbrados. Sus sabores logran despertar el interés de todo el mundo, incluido el de los paladares más exigentes, hasta el de Isabel Preysler, pues la socialité se ha dejado ver en el restaurante China Crown de Marbella hace unos días, uno de sus favoritos, ya que lleva visitando los restaurantes de su chef para degustar su comida desde hace 20 años.

La chef María Li Bao, la fundadora del Grupo China Crown y embajadora de la cocina china en España, ha subido una foto con la aristócrata a sus redes sociales para dejar constancia de su visita y de la buena relación que mantienen desde hace décadas.

“20 años después. La misma imagen. El tiempo pasa, pero algunas conexiones permanecen intactas. Con mi amiga Isabel Preysler en el restaurante China Crown en el Hotel Don Pepe de Marbella”, escribía la chef con una fotografía del encuentro y con otra imagen de un recorte de periódico donde se ve como Preysler lleva desde hace 20 años degustando su cocina asiática, en ese momento en su restaurante de La Moraleja.

China Crown Marbella es uno de sus restaurantes más recientes de su grupo, donde prometen “una experiencia gastronómica única, elegante y llena de historia” donde no faltan las técnicas más tradicionales en la cocina, además de ingredientes originales y una ambientación que te transporta a la China más antigua junto a sus dinastías.

“Hemos viajado a lo lardo de nuestra historia por las raíces más auténticas de la gastronomía asiática, rescatando recetas ancestrales y sabores únicos que en verano llevamos hasta la Costa del Sol”, explican. Una propuesta que no solo se queda en lo gastro, sino que también abarca la coctelería con una exclusiva carta líquida “que fusiona la tradición imperial con la creatividad contemporánea, inspirados en los aromas milenarios de China”.

¿Qué comer en China Crown Marbella?

La carta del China Crown Marbella es de lo más variada, siempre basándose en la tradición asiática, como el melón encurtido con caramelo de jengibre y cítricos o su famoso pollo al limón de China Crown de los años 80, por no hablar de su mayor especialidad, el pato imperial Beijing.

Los postres también tienen esencia de la gastronomía china, como la su tarta fina de manzana reineta caramelizada con helado de cinco especias chinas o el coulant de chocolate negro con corazón de miso y helado de whisky.