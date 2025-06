La marquesa habla sobre bocadillos en su libro 'Las recetas de casa de mi madre’

Julio José Iglesias y Ana Boyer sienten pasión por este plato desde pequeños

'Las recetas de casa de mi madre’ es uno de los libros de recetas de Tamara Falcó y en el décimo y último capítulo de dicha obra, ’Bocadillos en el aire’, se pueden leer algunas anécdotas familiares relacionadas el bocadillo de filete empanizado, una receta que triunfa en el entorno familiar de Falcó. “Este es, indudablemente, el plato favorito de mis hermanos, bueno, de todos los hermanos, incluida yo misma. Lo es tanto que a veces se ha llegado a proponer como cena de Nochebuena”, comenta ella. La autora explica por qué esta idea fuera de lo común nunca ha terminado de prosperar: “En el fondo, yo soy muy clásica y todos los años lo intento con el pavo”.

Los ingredientes del bocadillo de Tamara Falcó

La mujer de Íñigo Onieva expone sobre el bocadillo de filete empanizado en su libro: “Es el filete empanado de toda la vida, pero a Julio se le da genial copiar acentos, así que lo pronuncia con acento de Miami, “empanisado”, y nosotros nos morimos de la risa. De manera que así se ha quedado”. Los ingredientes para un bocadillo son los siguientes:

Una baguetina

Un filete de ternera, pavo o pollo

Media lechuga

Un tomate

Una loncha de jamón cocido

Una loncha de queso

Mayonesa

Aceite de oliva

Paso a paso: receta del bocadillo de filete empanizado

Tamara Falcó indica que esta sencilla receta debe empezar por lavar muy bien la lechuga y picarla en juliana. El tomate tiene que cortarse en rodajas finas. Con estos productos listos, toca pasar el filete por la plancha, con cuidado de que no se quede seco. “Pártelo en tiras y reserva caliente”, señala la cocinera.

El siguiente paso es cortar la baguetina longitudinalmente, untar las dos caras del pan con una buena capa de mayonesa y empezar a colocar los ingredientes sobre una de ellas: el tomate, la lechuga, el jamón, el queso y la carne. Pon encima la otra mitad del pan y listo para comer.

La pasión de sus hermanos por los filetes

Tamara Falcó cuenta en 'Las recetas de casa de mi madre’ que su hermanos Julio José Iglesias y Ana Boyer se hubieran alimentado exclusivamente de filetes empanados cuando eran pequeños. “A Ana le costaba muchísimo comer. Ella tuvo la fortuna de no tener una seño como la mía, que lo que no quería de comida me lo ponía de merienda. Creo que creció, en ese sentido, más mimada, y viajaba por todo el mundo sin probar nada más, comiendo solamente filete empanizado”, detalla.

La marquesa relata que su hermana, cuando tenía 8 años y estaba en el Harry’s Bar de Venecia, mir ó a su madre y dijo: “Mami, este es el mejor filete empanado que he probado nunca”. Después aclara que ahora Ana come de todo y desvela sobre Julio: “Aunque ahora es medio vegano, cuando viene a casa sigue tomando su filete empanizado con patatas fritas”.

Falcó admite que es una apasionada de esta comida: “A mí me vuelven loca también, he de reconocerlo. El día que unas nutricionistas me dijeron que podía comer lo que quisiera me tiré una temporada comiendo, desayunando y cenando filete empanado. No sé si es el mejor consejo a nivel dietético; a nivel familiar, sin embargo, debo reconocer que es algo que nos une a todos los hermanos, algo que supera la diferencia de años, apetitos, formas de ser y continentes”.