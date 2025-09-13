Jesús Rojas 13 SEP 2025 - 07:00h.

Cada vez son más los chefs reconocidos que se plantean llevar algunas de sus creaciones emblemáticas a domicilio

Hay para todos los gustos: desde los arroces de Quique Dacosta a los platos afrancesados de Saddle, pasando por las recetas de la madre de Mario Sandoval

Incluso al más cocinillas del lugar hay un día que, por lo que sea, no le apetece lo más mínimo tener que meterse en la cocina. Porque, reconozcámoslo, hay veces que a todos se nos atragante lo de tener que pensar el menú en cuestión, ir a comprar los ingredientes y, sobre todo, remangarse para cocinar durante varias horas algo que realmente merezca la pena. ¿Verdad que sí?

Pues bien, para esos momentos en los que nos apetece comer rico, pero estamos en las antípodas de querer enfrentarnos a las ollas y los temporizadores, varios chefs de estrellas Michelin han creado unos menús para disfrutar en casa que te van a permitir disfrutar de unos platos de sobresaliente sin tener que hacer prácticamente nada. Bueno, sí, te va a tocar fregar los platos al terminar. Aunque, si tienes pan suficiente, poco vas a tener que aplicarte con el estropajo.

Lo que viene a continuación es una selección con los mejores packs o elaboraciones gourmet para regocijarte en tus aposentos. El plan perfecto para una cena de aniversario con la pareja o para esos días que tienes invitados a los que ya no sabes cómo sorprender. Haznos caso, con estos menús siempre vas a acertar. Y si no fuera así, piensa que siempre vas a poder echarle la culpa a los cocineros que firman estas exquisiteces.

Las recetas de alta cocina de Saddle a domicilio, ¿dónde hay que firmar?

¿Te imaginas poder comer tan bien como en Saddle pero sin tener por ello que abandonar el hogar? Eso es posible desde que Petramora llamó a la puerta de uno de los grandes bastiones de la gastronomía madrileña en la actualidad. Hoy es ya una realidad ese pack que se ha convertido en el regalo más deseado para los días especiales, ya sea para una comida en familia o para una cena en la intimidad.

Son tres las creaciones -reconocidas con 1 estrellas Michelin- que te harán gozar de lo lindo. Empezando por la icónica mantequilla en forma de cono (en versión mini, obviamente), un bocado exquisito elaborado con leche cruda que se recomienda atemperar un poco antes de servir. Seguidamente, el menú continúa con su no menos famoso pâté en croûte artesanal, propio de la charcutería de alta cocina francesa. Y terminamos con unos callos en homenaje a Jockey, que es el plato que ansiaban ver recuperado los clientes más fieles del desaparecido restaurante. Solo te diremos que merecen la pena todos y cada uno de los días que invierten al prepararlos porque tienen la textura, la untuosidad y el sabor perfectos.

Solo tiene un pero este plan. Que echarás en falta la compañía, asesoramiento y profesionalidad de Israel Ramírez. Uno de los mejores sumilleres, jefes de sala y directores de restaurantes –ha pasado por todo en Saddle– que encuentras ahora mismo en la capital. Así que, tras disfrutar de este delivery, no te olvides de ir a verle de vez en cuando, que el pack con servicio de sala incluido no creo que Petramora se plantee hacerlo de momento.

La Mantequería de Teresa Huertas, la nueva aventura de Mario Sandoval

En el número 11 de la madrileña calle Marqués del Riscal te sigues encontrando el llamativo dos estrellas Michelin que lideran los hermanos Sandoval. Pero, muy cerquita de allí (Fortuny, 12), hace unos meses que abrió sus puertas la tienda de alimentación con la que Mario (en los fogones), Diego (al frente de la sala) y Rafael (sumiller) han querido rendir homenaje a su madre, Teresa Huertas.

De ahí el nombre de esta mantequería que no deja de ser un colmado renovado en el que deleitarse con todo tipo de panes, legumbres, chocolates, aceites… Y, por supuesto, de aquellos platos basados en las recetas de Teresa que siempre son bienvenidos cuando queremos darnos un homenaje, pero no queremos encerrarnos en la cocina. A saber: Cocido madrileño, fabes con pichón, paté del mítico cochinillo de Coque…

Todo aquí está a un altísimo nivel, al igual que los escabeches (perdiz, bonito y níscalos), los embutidos ibéricos o una bollería artesana de las que recordarás. Por cierto, todo lo anteriormente mencionado (y mucho más) también está disponible online. Para el que no pueda o no quiera desplazarse hasta allí. Aunque merece la pena darse una vuelta por este coqueto espacio en pleno barrio de Almagro.

Aurelio Morales mantiene el nivel fuera de la restauración

Es sabido que el chef de Alcalá de Henares hace un tiempo que no está al frente de ningún restaurante tras liderar proyectos como Cebo, donde consiguió la estrella Michelin, o Abya, del cual se despidió el pasado 11 de octubre. Pero esto, como imaginarás, no implica que se haya alejado de la cocina, ni mucho menos. Sirva como ejemplo esta gama que de productos que ha diseñado para Central de Carnes Premium (Grupo Norteños).

Se llama Level Cook y es algo de lo que disfrutamos de lo lindo los que pasamos por el stand de Grupo Norteños en la 38º edición del Salón Gourmets. Allí se degustaron algunos de los nuevos productos elaborados por Aurelio, que también se encarga de cocinarlos y envasarlos. En su catálogo encontrarás desde una paletilla de cordero lechal confitada a un lingote de costilla confitada o un rabo de vacuno guisado. Tú eliges si lo quieres desmigado o prefieres entretenerte con el hueso.

Sobra decir que para todos estos platos preparados, que se suelen regenerar en olla o sartén, se siguen rigurosos controles que tienen como objetivo mantener las propiedades nutricionales y organolépticas de los productos cárnicos de esta empresa a la que Morales ha venido a sumar. Por cierto, tampoco te pierdas sus diferentes opciones de bacon, roastbeef o pastrami, porque son perfectas para disfrutar de un buen bocata gourmet en casa.

A Fuego, los arroces de estrella Michelin del chef Quique Dacosta

Pocas presentaciones necesita el que ostenta tres estrellas Michelin en su restaurante de Dénia. Sobre todo porque te va a dar igual su currículum una vez hayas probado cualquiera de los arroces que ha creado para disfrutar en casa invirtiendo un máximo de 20 minutos. Y no, te pongas como te pongas, a eso no le puede llamar cocinar. Porque solo vas a tener que ocuparte de la parte “fácil” de la receta.

Del resto ya se ha encargado Quique, porque aquí lo que marca la diferencia es –además del arroz Albufera secado a la leña– es la potencia de esos caldos tan bien trabajados que son los que van a dar personalidad y alegría al plato. En cada kit se incluye una bolsa del mencionado arroz, un bote con el caldo casero y un segundo bote con los ingredientes necesarios para rematar la faena.

La gama de arroces A Fuego cuenta con tres propuestas diferentes, las tres igual de recomendables. Por un lado, la paella valenciana, que trae su caldo de carne, conejo, pollo, garrafó y judía plana. También encontrarás un arroz negro que parte de un caldo de pescado que se acompaña de pulpitos y tacos de sepia. Y, por último, el arroz con costillas. Ojo que las raciones son para tres o cuatro personas.

La Cocina de María Luisa feat. Viena Capellanes

Vale, María Luisa Banzo nunca ha tenido una estrella Michelin, pero no nos puedes negar que esta colaboración es la que precisamente has estado esperando toda la vida. O, al menos, desde que la cocinera cerró su restaurante de la calle Jorge Juan. Y es que no tiene nada de malo reconocer que uno con lo que más disfruta es con esos potajes, guisos y estofados que te hacen exclamar a los cuatro vientos: ¡Viva el cuchareo!

Si esto te representa, no lo dudes. Todos los platos que la soriana ha creado para ponerlos a disposición de la mítica casa madrileña Viena Capellanes están para mojar mucho pan. Desde las reconfortantes cremas (garbanzos/trufa o guisantes/boletus) hasta esas melosas carrilleras en escabeche o un acertado codillo estofado en salsa de tomillo. Tendrás la sensación de estar viajando en espacio y tiempo hasta aquella casa de la abuela que te agasajaba con platos sabrosos que siempre querías repetir.

En este caso hablamos de productos de quinta gama. Es decir, solo tienes que calentarlos y servirlos antes de disfrutarlos o de empezar a recibir elogios por parte de tus invitados. Las raciones, como mandan los cánones de la cocina casera, son generosas. Y además vas a poder darle una segunda vida a los botes de cristal -sostenibles y reutilizables- donde viajan las elaboraciones.