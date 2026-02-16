La lista de los nuevos restaurantes con Sol Repsol en 2026

Daniel Brito 16 FEB 2026 - 20:00h.

Un total de 83 nuevos Soles Repsol hacen brillar a restaurantes españoles, con A Tafona, Ramón Freixa Atelier y Voro estrenando los tres Soles

La Finca: cuánto cuesta y qué se come en el restaurante tres soles Repsol de Susi Díaz

Compartir







Un año más la restauración española ha vuelto a brillar con la celebración de la gala de los Soles Guía Repsol que se han celebrado en Tarragona con los mejores cocineros del país y donde se ha festejado la entrega de 83 nuevos Soles. La gala, que ha sido en el Palau de Tarragona, ha estado presentada por Lorena Castell y Jorge Ponce en un acto donde el humor y la emotividad han sido el equilibrio perfecto un año más durante la entrega de los Soles Repsol.

PUEDE INTERESARTE Los nuevos restaurantes con sol Repsol con menú degustación por menos de 50 euros

Los nuevos tres Soles Repsol

De los 83 nuevos Soles Repsol son tres los restaurantes que estrenan los Tres Soles: A Tafona (Rúa Virxe da Cerca, 7, bajo. Santiago de Compostela) en A Coruña, Ramón Freixa Atelier (Calle Velázquez, 24) en Madrid y Voro (Urbanización Atalaya de Canyamel 12, Canyamel) en Mallorca. Tres restaurantes de alta cocina que reflejan la diversidad y la heterogeneidad de la gastronomía española.

La propuesta de Lucía Freitas en Santiago de Compostela destila sabor atlántico y se enorgullece del alma gallega, con la visión moderna de quien ama el origen y ha construido un universo propio, en el que las productoras y artesanas son parte fundamental de A Tafona.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En Capdepera (Mallorca), el cocinero jienense Álvaro Salazar despliega en Voro un mosaico mediterráneo filtrado por su memoria andaluza, en el que las características de cada producto se exprimen con creatividad.

Mientras, el chef Ramón Freixa, tras un paréntesis cerrado por cambio de ubicación, revalida los Tres Soles en el gastronómico Atelier, donde en una barra solo para diez comensales busca el clímax a través de una experiencia exclusiva.

Los nuevos dos Soles Repsol

En total once son los restaurantes que se estrenan con Dos Soles Guía Repsol. Se reconoce el diálogo entre vino y cocina de Barahonda, ubicado en una bodega centenaria en Yecla (Murcia); Bascoat (Madrid), donde sobresale una cocina vasca actualizada; Callizo, que apuesta por la cocina de monte del Alto Aragón en Aínsa (Huesca); Dos Palillos (Barcelona), en el que el Mediterráneo y Asia se hermanan con éxito; Dromo (Badajoz), mezcla de memoria familiar con vanguardia para ensalzar sabores populares; Fierro (Valencia) transita entre la costa y la huerta del entorno y Argentina.

La Bicicleta, en Hoznayo (Cantabria), se mueve entre lo actual y lo atemporal para desmenuzar las raíces; Mesón Sabor Andaluz eleva el producto humilde con una cocina emocional y familiar en Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz; San Hô, en Tenerife, es un viaje culinario mestizo con parada en las siete islas canarias; en Smoked Room (Madrid), las brasas y la temporada son protagonistas en esta barra omakase, y en Vandelvira (Jaén) los vegetales son los reyes de un menú pegado a la tierra.

Los jóvenes comienzan a brillar

Los jóvenes cocineros son multitud entre los 69 Un Sol Guía Repsol 2026. Partidarios de menús más cortos y asequibles, responden a las demandas de un comensal que busca frescura y cambios frecuentes para seguir la temporada al detalle. “Guía Repsol se distingue desde hace décadas por estar pegada a la calle, detectando tendencias, reconociendo tanto a quienes llevan toda una vida defendiendo un proyecto culinario como a quienes llegan con una mirada fresca y transformadora. En esta edición, más de una treintena de jóvenes cocineras y cocineros se incorporan a la Guía con propuestas sostenibles, creativas y llenas de futuro. Esa mezcla de veteranía y juventud es una de nuestras mayores riquezas”, ha destacado el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

En cerca de una veintena de restaurantes es posible comer muy bien en torno a los 50 euros, como en Trèsde (Madrid), Moral (Santa Cruz de Tenerife) o Farigola&Menta (Valencia). La fusión internacional mengua mientras aumenta entre territorios de España. De ella presumen restaurantes como Cervus (Tarragona), un mix entre Catalunya y Andalucía; Troqué (Adeje), que entronca Canarias con el País Vasco y Asturias; o Besta (Barcelona), que mira al Mediterráneo y al Atlántico gallego.

Sentarse en una barra proporciona entrada en primera fila al espectáculo de cocinar en directo, como en EMi (Madrid); 539 Plats Forts, en Puigcerdá (Girona); El Bar Old School Food (Mérida), o Siseo (Lleida), es una opción cada vez más extendida.

En las cartas hay un regreso a los procesos artesanales, como la elaboración de embutidos propios, que no para de contagiarse, así como el predominio de las verduras trabajadas como plato principal, que se han convertido en protagonistas. En cuanto a técnicas, las brasas están imparables tras dar el salto de los asadores tradicionales a las cocinas urbanitas.

Además, Andorra entra en Guía Repsol 2026 con Un Sol para ‘Ibaya’, abriendo la puerta a futuras distinciones, y siete Recomendados, categoría que a partir de esta edición pasa a denominarse Restaurantes Guía Repsol.

“Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas. Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector”, ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol.

Con las nuevas incorporaciones de la edición 2026, un total de 808 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol, además de 1605 Restaurantes Guía Repsol (hasta ahora denominados Recomendados), con 242 novedades. Catalunya (122), Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54) son las regiones donde más Soles brillan.

El listado completo de los nuevos Soles Repsol

Tres Soles

A Tafona (Santiago de Compostela, A Coruña) Ramón Freixa Atelier (Madrid) Voro (Capdepera, Mallorca)

Dos Soles

Barahonda (Yecla, Murcia) Bascoat (Madrid) Callizo (Aínsa-Sobrarbe, Huesca) Dos Palillos (Barcelona) Dromo (Badajoz) Fierro (Valencia) La Bicicleta (Entrambasaguas, Cantabria) Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz) San Hô (Adeje, Tenerife) Smoked Room (Madrid) Vandelvira (Baeza, Jaén)

Un Sol