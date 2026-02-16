Todo fue un "juego mental" que practicaron, según su testimonio, con él y con su mujer

El perro de un veterinario de Cúllar Vega, en el área metropolitana de Granada, que llevaba desaparecido desde el pasado 31 de enero, ha sido hallado sin vida. Su dueño, Pablo Martínez, había denunciado haber sido víctima de una extorsión durante la búsqueda del animal, en la que llegó a perder cerca de 3.000 euros a través de un servicio de pago telemático.

La desaparición de Cairo coincidió con el inicio de la concatenación de borrascas que afectó a Andalucía en las últimas semanas y su caso se hizo viral en redes sociales.

Martínez había denunciado el robo del perro ante la Guardia Civil de Armilla

En un mensaje difundido a través de las redes sociales de su clínica veterinaria, y confirmado por fuentes, el veterinario se despidió de su mascota con palabras cargadas de emoción:

“Cairo, mi perrito, no sé qué ha pasado, todo fue muy rápido. Solo quiero que sepas que, estés donde estés, nunca te abandoné. Ha podido ser un accidente o alguien quiso hacerte daño. Nunca lo sabré”.

Tras semanas de intensa búsqueda, Martínez ha querido agradecer públicamente el apoyo recibido: a quienes ayudaron a difundir el caso, a los que colocaron carteles y a quienes recorrieron distintos puntos bajo la lluvia en busca del animal. Ha mencionado de forma especial al alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, así como a policías locales y guardias civiles que se implicaron en el operativo, y ha extendido su gratitud a todas las personas que le apoyaron desde distintos puntos de España.

El pasado jueves, el veterinario relató haber vivido “una pesadilla”

tras ser contactado desde números de teléfono extranjeros. Desde ellos le aseguraban, de forma anónima, que tenían a su perro. En ese contexto, accedió a quedar con una persona y a realizar un pago cuando le devolvieran a la mascota, pero finalmente “no había ni perro ni dinero”.

Martínez explicó que también denunció ante la Guardia Civil y la Policía Nacional varios de los números desde los que seguían contactándole, asegurando que Cairo estaba enfermo y necesitaba medicación. Algunos de los comunicantes incluso le enviaron imágenes falsas del perro, supuestamente generadas mediante Inteligencia Artificial.

El día en que sufrió la extorsión, todo fue, según su testimonio, un auténtico “juego mental” con él y con su mujer. El plan era que ella hiciera un bizum cuando él tuviera al perro en sus manos, algo que nunca llegó a ocurrir.

Le dijeron que por 200 euros le devolverían al animal

“Jugaron con mi ilusión. Yo estaba muy vulnerable y me lo creí”, reconoció. Tras desplazarse al lugar acordado para la supuesta entrega, comenzaron las amenazas: aseguraban tener tanto al perro como a él, y exigían más dinero a cambio.

Tanto su mujer como otras personas cercanas llegaron a realizar varios pagos de 500 euros hasta alcanzar una cifra cercana a los 3.000 euros. Todo ello en medio de mensajes y audios con supuestas amenazas de muerte y agresiones que, según Martínez, “dan un miedo que no se pueden ni escuchar”.

“Lo tenemos todo grabado y denunciado”, aseguró, lamentando que, pese a que “media España” estaba buscando a Cairo, nadie lograra verlo antes del trágico desenlace.