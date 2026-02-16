Alejandra Rubio, sobre Laura Matamoros: "Está ahí para hablar de nosotros"
La relación familiar entre Carlo Costanzia y su prima no pasa por sus mejores momentos. Así lo conformaba la propia Laura Matamoros poco antes de que el hijo de Mar Flores publicase un mensaje que podría ser una respuesta las declaraciones de su prima.
Ante este cruce de acusaciones, Alejandra Rubio trataba de quitarle hierro al asunto. Algunas voces apuntan a que el enfrentamiento entre primos podría venir de la presentación del libro de Mar Flores, a la que sí asistió Laura Matamoros pero no el italiano.
Ahora, Alejandra Rubio ha respondido en 'Vamos a ver' a esta mala relación entre primos: "Por parte de Carlo no pasa absolutamente nada. Ese mensaje no se lo pone a ella, se lo pone a una persona que trabaja en el programa en el que colabora Laura y que se dedica a hablar mal de nosotros y a decirnos cosas muy feas. Él se ha cansado porque sabe que esta persona me ha contactado para que trabaje con ella. Es verdad que se puede malinterpretar porque pasó ese día, pero Carlo es una persona bastante coherente y sabe que su prima es un personaje público y que su vida también interesa".
El mensaje de Alejandra Rubio a Laura Matamoros: "No tenemos ningún problema ni ninguna guerra contigo"
Alejandra ha continuado dando su opinión: "A Laura le va fenomenal con las redes y ahora está colaborando con este programa en el que está hablando de nosotros y eso es una realidad. Hoy nos ha mencionado tanto a mí como a mi madre. No sé cuál es el problema y desde aquí pido que se la deje".
"Yo hace años que no veo a Laura y desde que estoy con Carlo nunca ha venido a nada. No ha venido a cosas que estaba invitada como la 'baby shower' que me organizó mi suegra o comidas familiares", ha continuado Alejandra.
Después de que Laura Matamoros acusase a su primo de posicionarse siempre con Alejandra, ha respondido: "Conoce bastante poco a Carlo porque no es un pelele y los dos tenemos suficiente personalidad como para tomar nuestras decisiones".
Antes de terminar su intervención, Alejandra Rubio le ha mandado un mensaje a Laura Matamoros: "No tenemos ningún problema ni ninguna guerra contigo y vivimos al margen de este conflicto que se ha generado de la nada", ha sentenciado en directo.