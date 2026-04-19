Lía Gómez 19 ABR 2026 - 16:00h.

No se trata de un maridaje sino de una experiencia de bebidas masticables.

El toque de Dabiz Muñoz para preparar las famosas 'croquetas de la Pedroche'

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Si hay un chef con el que la palabra innovación va casi ligada por completo a su nombre ese es Dabiz Muñoz. Lentejas al curry y con carabineros, arroces incluso con chocolate… La creación, la fusión y la mezcla de sabores ha ido siempre de la mano de su carrera, que despuntó en 2007 con ese reconocimiento como cocinero revelación del año en Madrid Fusión. Y que ahora haya vuelto a dar un paso más innovando con un menú líquido -sí, totalmente bebible- no resulta extraño viniendo del chef que lleva por bandera eso de “vanguardia o morir”. Aunque, eso sí, como muchos de sus menús, no es apto para todos los bolsillos.

Hay que remontarse a un viaje a Croacia, hace casi un lustro, para encontrar el origen de lo que hoy ya es una realidad: Metamorfosis, que es el nombre con el que Dabiz Muñoz ha dado a luz a este nuevo e innovador menú. Durante su travesía por los Balcanes descubrió -y se maravilló- la importancia de las bebidas fermentadas y a raíz de ahí empezó a investigar. Cuatro años después, unió la ciencia y su imaginación para crear lo que muchos consideran que será parte del futuro de la gastronomía: un menú donde todos los platos son… ¡bebibles!

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Un menú líquido

Esta propuesta vanguardista, que nace tras cuatro años de trabajo, ofrece más allá de una experiencia innovadora a la hora de degustar una comida, una reflexión. O, mejor dicho, una reflexión: la de cuestionarse en sí la experiencia de comer. Porque no siempre el protagonismo tiene que tenerlo un bocado, sino que la gastronomía va más allá.

De ahí que Muñoz haya creado Metamorfosis, un menú líquido o, como él mismo lo denomina, una serie de “bebidas masticables” sin alcohol ni azúcares, para acompañar a un menú sólido. Porque no, este menú vanguardista no puede tomarse por sí solo.

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Una variedad de platos líquidos

Metamorfosis incluye el empleo de técnicas como fermentaciones, infusiones, maceraciones o elaboraciones con ingredientes poco habituales en el mundo de la coctelería tradicional para su creación. Y en él se pueden encontrar variedades de opciones como kombucha de shiitake, sake de chufa, spritz de mantequilla, condensación de consomé de caza, churros con mole bebible y vino-sopa Tom Yum.

Pero la clave de este menú es que es más que un acompañamiento, un complemento para ensalzar la experiencia gastronómica a la hora de degustar un menú. De ahí que no pueda pedirse por separado, sino como una especie de maridaje o mejor dicho complemento (ya que los maridajes habituales que ofrece se mantienen) a su tradicional menú degustación… y no sea apto para todos los bolsillos.

Una experiencia que va de los 700 a los 900 euros

La realidad es que el precio base de un menú en DiverXO, el restaurante principal de Dabiz Muñoz en Madrid, es de 450 euros por comensal. Y sí, este precio uno tiene que asumirlo como menú sólido si quiere probar la nueva creación líquida que desde hace semanas también ofrece.

Por ello, si uno quiere degustar el menú líquido completo de Metamorfosis, el precio asciende a 900 euros (la suma de los 450 euros del menú sólido y de los 450 euros que cuesta el líquido). Aunque en este caso, Muñoz ofrece una segunda (e incluso tercera) opción: escoger medio menú sólido y el menú líquido en su totalidad por 700 euros, para así poder degustar esta nueva experiencia al completo. O por contra, mantener el menú sólido al completo y reducir a la mitad el líquido, también por 700 euros. Sea como fuere, la realidad es que esta experiencia vanguardista no está al alcance de todos los bolsillos, lo que impulsa además la curiosidad y el hacer que sea aún más ‘especial’.