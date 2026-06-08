Patricia Fernández 08 JUN 2026 - 03:14h.

Los cuatro finalistas se han enterado durante la noche y han protagonizado emotivos momentos al descubrirlo

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Alba Paul, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto salían nominados en la gala de 'Supervivientes 2026', lo que no se esperaban ellos es que en la noche de 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda uno de ellos iba a decir adiós a su experiencia en Honduras.

Sandra Barneda conectaba con ellos al principio de la noche para contarles la noticia: "Hoy tenemos expulsión sorpresa, uno de vosotros va a ser el expulsado de esta noche". Los que no podían negar con su reacción que esto les producía muchos nervios.

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"No quiero ser la expulsada, quiero llegar hasta el final en helicóptero y si la gente quiere poder ganar", entonaba Maica. Aratz aseguraba que después de 95 días solo veía en su cabeza llegar a la final y "le dolería" ser expulsado: "Soy muy competitivo y tengo mis metas muy claras". Algo con lo que estaba de acuerdo Alba Paul: "Se me ha puesto el corazón a mil por hora con lo que has dicho, es un sueño estar aquí, creo que lo he dado todo y quedarme a las puertas de la final sería un chasco, me iría con mal sabor de boca".

Con nervios e incertidumbre afrontaban esta noche en la que uno iba a decir adiós a su sueño. Pero antes de conocer quién era, uno de ellos iba a salvarse. Cuando Sandra Barneda comunicaba el nombre de Maica como la primera salvada, ella no podía contener la alegría y se dirigía a los que la habían votado: "Muchísimas gracias, soy muy afortunada por teneros".

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Esto dejaba un duelo entre Aratz y Alba por la expulsión, los que podían revivir la gran amistad que han forjado en Honduras, lo que hacía que él no pudiera evitar las lágrimas: "Desde el primer día he conectado con ella, ha sido mi mayor apoyo y siempre habíamos pensado en llegar a la final juntos, me duele mucho que uno de los dos no pueda".

Alba también expresaba que era un momento muy duro para ella: "Desde el primer día de la experiencia te encontré a ti, sabía que iría mano a mano contigo, me diste ganas de seguir y sé que te mereces estar en esta final y si no gano yo, gana tú. Lo has dado todo y lo vives con una ilusión que, igual a mí me ha faltado".

Los dos amigos se enfrentaban a la expulsión y llegaba el momento de descubrir quién era. "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea...", entonaba Sandra Barneda y daba el nombre de Alba, convirtiéndose así Aratz en el expulsado. El vasco se rompía y abrazaba a Alba, mientras Soto le decía unas palabras de ánimo: "Siéntete muy orgulloso".

"Ha sido un lujo y un privilegio ver cómo has disfrutado, te asoma el espíritu de 'Supervivientes' por cada poro. Has dejado el listón muy alto, tu afán de superación y perseverancia nos ha dejado la boca abierta a todos", le decía María Lamela para despedirle, lo que suscribía Sandra Barneda: "Gracias por aceptar el gran reto de participar". El que agradecía la oportunidad y haber vivido esta experiencia, diciendo adiós a sus compañeros visiblemente afectado por tener que coger su saco y marcharse de la palapa.

Como el resto de sus compañeros iban descubriendo durante la noche, Alba Paul iba a enterarse por Sandra Barneda que ella, con esta salvación, completaba la lista de finalistas de la edición.

"En la vida hay que intentar siempre el vaso medio lleno, tengo que comunicarte que eres finalista", le decía la presentadora y ella reaccionaba: "Gracias a todo el mundo que me ha salvado, está siendo un momento complicado, pero muchas gracias".

Así han reaccionado los supervivientes al enterarse de que son finalistas

En medio de esta emocionante noche, Sandra Barneda era la que pedía a Alvar Seguí, tras conseguir ser el líder en la pasada gala que esto le había convertido en el primer finalista de la edición, que leyera el pergamino que le comunicaba esta noticia y él reaccionaba completamente feliz: "Qué impresionante, es un gran honor".

"Felicidades por ser finalista, llegaste a Honduras con el objetivo de rendir homenaje a tu abuelo, el gran reportero, aventurero, viajero y referente, Miguel de la Quadra-Salcedo, al igual que él has demostrado tu valentía, tu astucia y tus grandes cualidades como superviviente. Creo que estaría muy orgulloso de ti, te has ganado un puesto en la gran final, has pasado por todo y lo has conseguido, es mérito tuyo, seguro que está aplaudiendo desde el cielo", le decía Sandra Barneda, palabras que le emocionaban mucho y él también quería acordarse de su abuela: "Me ha visto igual que le veía a él en la televisión. Eso es lo que más ilusión me hace, ha sido la mayor oportunidad de mi vida, no voy a parar".

El siguiente en enterare era José Manuel Soto, que tras no salir nominado en las últimas nominaciones de 'Supervivientes' también se había asegurado una plaza en la final. Cuando leía el pergamino que le desvelaba esto, no podía evitar mostrarse emocionado e ilusionado, apuntando directamente a su hijo Jaime: "Fue el que me convenció, en mi familia no había mucha gente convencida de que debiera venir aquí y él me dijo que me iba a venir bien, que la gente te va a conocer, que iba a rejuvenecer, me convenció y aquí estoy feliz, orgulloso y agradecido".

"Has demostrado que a tus 65 años tienes la fuerza física, la capacidad mental para enfrentarse a cualquier reto relacionado con la supervivencia. Has sido la voz de la madurez, has sabido templar, te has ganado el cariño de tus compañeros, que te quieren y te apoyan, sin duda yo creo que nos has regalado, no sé si la mejor, pero de las mejores canciones de tu vida", le dedicaba Sandra Barneda estas palabras, a las que él afirmaba que "ha hecho lo que ha podido y ha intentado ser buen compañero".

Y faltaba Maica por descubrirlo antes de la expulsión. Al ser la primera salvada entre los nominados, ella podía enterarse de que había conseguido llegar en helicóptero a España, lo que le generaba infinidad de emociones: "Lo he conseguido, gracias a la gente que ha confiado en mí y que no me suelta de la mano. Voy a darlo todo hasta el final". A la que Sandra Barneda quería decirle algo: "Llegaste llena de miedos y fobias, te has superado a ti misma, el universo se ha puesto de tu lado".

Antes de acabar esta emocionante noche, Sandra Barneda comunicaba a los supervivientes qué les espera: "Tan solo os quedan 48 horas de aventura, el martes vamos a cerrar la palapa, pero antes vais a tener que enfrentaros al último juego de líder de 'Supervivientes', el más importante de todos porque el que consiga el collar, conseguirá un pase directo a la final que se celebrará el jueves en España y no tendrá que someterse al primer televoto. Mucha suerte a todos, lo habéis conseguido, sois los cuatro finalistas".

¿En qué se gastarían el premio los concursantes de 'Supervivientes 2026'?