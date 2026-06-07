Gonzalo Barquilla 07 JUN 2026 - 08:00h.

Florentino Pérez busca renovar su mandato en el Real Madrid ante el desafío electoral planteado por Enrique Riquelme

Florentino Pérez anuncia a Dumfries y promete "un galáctico total"

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Pocas figuras han marcado tanto la historia reciente del deporte español como Florentino Pérez. Ingeniero de Caminos, empresario, expolítico y presidente ejecutivo de ACS, el dirigente madrileño lleva más de dos décadas moldeando el presente y el futuro del Real Madrid hasta convertirlo en una de las instituciones deportivas más poderosas del planeta. A sus 79 años, afronta unas elecciones que pueden convertirse en una de las más relevantes de su trayectoria y que pondrán a prueba un modelo de gestión que ha definido una era dentro y fuera del fútbol.

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Este domingo, 7 de junio de 2026, los socios del Real Madrid decidirán si renuevan la confianza en el presidente que ha liderado algunas de las etapas más exitosas de la historia del club o si apuestan por el cambio que representa Enrique Riquelme. Más allá de los nombres propios, la cita electoral se ha transformado en un debate sobre dos formas de entender el futuro de la entidad: la continuidad de un proyecto consolidado frente a una alternativa que reclama una profunda transformación institucional.

La convocatoria anticipada de elecciones realizada por Florentino Pérez ha situado nuevamente al presidente en el centro de la vida del club. Tras años sin oposición real en las urnas, el empresario madrileño se enfrenta al candidato que más capacidad ha demostrado para cuestionar públicamente determinadas decisiones de su gestión e introducir nuevos temas en la agenda del madridismo.

Del barrio de Chamberí al liderazgo empresarial

Nacido en Madrid el 8 de marzo de 1947, Florentino Pérez creció entre los barrios de Justicia, Chamberí y Ciudad Lineal. Hijo de Eduardo Pérez del Barrio, empresario vinculado al sector de la perfumería, cursó sus estudios en las Escuelas Pías de San Antón antes de licenciarse en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid en 1970.

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Su carrera profesional comenzó lejos del fútbol. Tras participar en la fundación de la revista 'Guía del Ocio' en 1975, desarrolló una etapa política durante la Transición española dentro de la Unión de Centro Democrático y posteriormente del Partido Reformista Democrático impulsado por Miquel Roca. Durante aquellos años ocupó distintos cargos en la Administración, entre ellos concejal del Ayuntamiento de Madrid, director general de Infraestructuras del Transporte y presidente del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario.

Sin embargo, sería en el ámbito empresarial donde construiría la base de su influencia. Tras regresar a la actividad privada en los años ochenta participó en la recuperación de varias compañías constructoras hasta convertirse en una de las figuras más relevantes del sector. En 1992 asumió la presidencia del grupo que acabaría convirtiéndose en ACS, una multinacional presente en los cinco continentes y considerada una de las mayores compañías españolas de infraestructuras y servicios. Actualmente es el presidente ejecutivo más longevo del IBEX 35. Bajo su liderazgo, ACS ha consolidado una posición global a través de compañías como Dragados, Hochtief, Turner, Cimic o Abertis. Según Forbes, Florentino Pérez figura entre las mayores fortunas de España, con un patrimonio estimado en torno a los 2.000 millones de euros.

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Su estilo de liderazgo contrasta con el de muchos empresarios contemporáneos. No dispone de perfiles oficiales en Instagram, LinkedIn o X y mantiene una exposición pública muy medida. Sin embargo, en el marco de esta campaña electoral sí ha impulsado una página web propia, florentinoperez.com, desde la que difunde su programa, la carta dirigida a los socios, los detalles sobre el voto por correo y los principales ejes de su candidatura para el periodo 2026-2030. Esa imagen de empresario distante tampoco coincide siempre con la percepción de quienes trabajan en su entorno profesional. Según ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco' a través de empleados de ACS, Florentino Pérez acostumbra a conversar con trabajadores de distintos niveles durante comidas y encuentros corporativos. "Siempre se puede hablar con él y además es bastante cercano", explica una trabajadora de la compañía.

El hombre que transformó el Real Madrid

La relación de Florentino Pérez con el Real Madrid comenzó mucho antes de llegar a la presidencia. Tras una primera derrota electoral en 1995 frente a Ramón Mendoza, consiguió alcanzar la presidencia en el año 2000 tras imponerse en unas elecciones que marcarían el inicio de una nueva etapa para el club. A partir de entonces impulsó una transformación que alteró para siempre la dimensión económica, institucional y deportiva de la entidad. La llamada Era Galáctica convirtió al Real Madrid en una referencia global gracias a la incorporación de algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial, entre ellas Luís Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário y David Beckham.

Su primera etapa terminó en 2006 con una dimisión que justificó como un acto de responsabilidad hacia el club. Tres años después regresó a la presidencia y comenzó un segundo ciclo todavía más exitoso. Bajo su dirección llegaron futbolistas como Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema y Xabi Alonso, además de entrenadores como José Mourinho, Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane. Los resultados deportivos han convertido su mandato en el más exitoso de la historia moderna del Real Madrid. Entre sus dos etapas, el equipo de fútbol ha conquistado siete Champions League, siete Ligas, siete Supercopas de España, seis Supercopas de Europa, tres Copas del Rey, cinco Mundiales de Clubes y una Copa Intercontinental.

Pero la transformación no se ha limitado al terreno de juego. Durante su presidencia se construyó la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, se desarrolló uno de los complejos deportivos más avanzados del mundo y se impulsó la remodelación integral del Santiago Bernabéu. El estadio se ha convertido en uno de los grandes símbolos de su legado y en la piedra angular del modelo económico que defiende para las próximas décadas. Su candidatura sostiene que el futuro del Real Madrid pasa por consolidar esa posición de liderazgo. En la carta dirigida a los socios, Florentino insiste en que el club debe proteger su independencia frente a la irrupción de clubes-Estado, fondos de inversión y nuevos modelos de propiedad que están transformando el fútbol internacional.

El programa electoral presentado por su equipo gira alrededor de varios ejes: blindaje institucional, sostenibilidad económica, liderazgo deportivo, desarrollo tecnológico, fortalecimiento de la cantera, impulso al fútbol femenino, crecimiento del baloncesto y expansión del denominado Madrid Innovation District en Valdebebas. Uno de los conceptos más repetidos durante la campaña es el de Bernabéu Infinito, una estrategia que pretende aprovechar la inteligencia artificial, las experiencias inmersivas y las nuevas plataformas digitales para conectar con millones de aficionados en todo el mundo. El mensaje central es claro: el Real Madrid no debe limitarse a competir en el fútbol, sino liderar la transformación global de la industria deportiva.

La batalla electoral contra Enrique Riquelme

Por primera vez en muchos años, Florentino Pérez se enfrenta a una oposición organizada y con capacidad para marcar la agenda mediática. La aparición de Enrique Riquelme ha introducido temas incómodos para la dirección actual, especialmente en torno a la participación de los socios, la transparencia y el futuro modelo institucional del club. La tensión entre ambas candidaturas ha ido aumentando a medida que avanzaba la campaña. Florentino llegó a afirmar públicamente que Riquelme "habla igual que nuestros enemigos, con el mismo desprecio al Bernabéu", una de las declaraciones más contundentes pronunciadas durante el proceso electoral.

La respuesta del empresario alicantino fue inmediata. Acusó al presidente madridista de difundir "informaciones total y rotundamente falsas" y defendió que cuestionar determinadas decisiones de la dirección forma parte del ejercicio democrático que corresponde a cualquier socio del Real Madrid. Uno de los episodios más comentados de la campaña surgió cuando desde el entorno de Florentino se insinuó una cercanía de Riquelme con el expresidente Ramón Calderón. El candidato rechazó tajantemente esa vinculación y respondió con una frase que rápidamente adquirió repercusión mediática: "En la etapa de Ramón Calderón yo tenía 15 años".

Otro de los puntos de fricción ha surgido alrededor de la figura de Anas Laghrari, empresario marroquí y uno de los colaboradores más estrechos de Florentino Pérez en proyectos estratégicos como la Superliga europea. Riquelme ha sostenido públicamente que Laghrari desempeña un papel clave en algunas de las decisiones más importantes vinculadas al futuro del club pese a no figurar dentro del organigrama oficial del Real Madrid. Desde el entorno del presidente rechazan esa interpretación y recuerdan que todas las decisiones institucionales se adoptan a través de los órganos de gobierno establecidos por los estatutos de la entidad. El choque también se ha trasladado al debate sobre la propiedad del club. Mientras Florentino insiste en que el Real Madrid seguirá siendo siempre de sus socios y que cualquier transformación institucional busca reforzar precisamente esa protección, Riquelme sostiene que determinadas decisiones podrían abrir la puerta a una futura privatización de la entidad. Una lona gigante instalada en Madrid con el mensaje "Se vende" y la pregunta "¿Y tú qué vas a hacer?" se ha convertido en uno de los símbolos visuales de esa confrontación.

La batalla también ha tenido un fuerte componente deportivo. Frente a las promesas electorales de Riquelme, que asegura que tratará de incorporar a Erling Haaland y Rodri Hernández, Florentino ha optado por reivindicar su historial de grandes operaciones. Durante la campaña ha anunciado el regreso de José Mourinho al banquillo para el próximo ciclo y ha avanzado los fichajes de Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté como parte de la planificación deportiva diseñada para los próximos años, además de manifestar su intención de fichar a un "galáctico" por 150 millones. Las declaraciones de Riquelme sobre Haaland provocaron además una reacción inmediata desde el entorno del delantero noruego y del Manchester City. Tanto familiares del jugador como su representante, Rafaela Pimienta, negaron públicamente la existencia de acuerdos cerrados con la candidatura alternativa. Riquelme restó importancia a esos desmentidos y los enmarcó dentro de las dinámicas habituales del mercado, defendiendo que forman parte de las estrategias de negociación y comunicación que acompañan a las grandes operaciones futbolísticas.

El hombre detrás del presidente

La dimensión pública de Florentino Pérez ha eclipsado durante años una faceta mucho más reservada. Casado durante más de cuatro décadas con María Ángeles Sandoval, conocida como 'Pitina', encontró en ella uno de los apoyos fundamentales tanto en su carrera empresarial como durante sus primeros años al frente del Real Madrid. Su esposa le acompañó en algunos de los momentos más importantes de su trayectoria, desde el desembarco en la presidencia del club hasta la consolidación de la llamada Era Galáctica. Juntos tuvieron tres hijos. Su fallecimiento en 2012 supuso uno de los golpes más duros de la vida personal del dirigente madridista.

Quienes han seguido de cerca su trayectoria sostienen que aquella pérdida le marcó profundamente y reforzó aún más la discreción con la que siempre ha gestionado su vida privada. Desde entonces, Florentino ha mantenido una presencia pública casi exclusivamente vinculada a sus responsabilidades empresariales e institucionales. Lejos de los focos que acompañan habitualmente a otros dirigentes deportivos, ha construido una imagen basada en la gestión, la estabilidad y la capacidad de ejecución. Su círculo de confianza es reducido y está formado por colaboradores que le han acompañado durante años tanto en ACS como en el Real Madrid. Figuras como José Ángel Sánchez en la estructura ejecutiva del club, así como personalidades como Roberto Carlos o Ronaldo, forman parte de un entorno que ha ganado influencia a medida que el presidente ha reforzado un modelo de dirección muy centralizado.

La convocatoria electoral del próximo 7 de junio medirá algo más que el respaldo a dos candidatos. También servirá para evaluar el apoyo de los socios al modelo construido por Florentino Pérez durante los últimos 25 años. Con siete Copas de Europa bajo su presidencia, una marca global consolidada, un estadio completamente transformado y un club situado entre los más valiosos del planeta, el dirigente madrileño afronta una nueva reválida en las urnas.

Sea cual sea el resultado, Florentino Pérez ocupa ya un lugar irrepetible en la historia del Real Madrid. La incógnita es si esa historia se acerca a su último gran capítulo o si todavía le quedan varias páginas más por escribir.