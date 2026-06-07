David Reinoso 07 JUN 2026 - 12:16h.

El acto ha tenido lugar antes de la misa oficiada por el santo padre en la plaza de Cibeles y la procesión del Corpus Christi

La visita del papa León XIV a España, en directo: sigue aquí el minuto a minuto de la visita del pontífice

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho entrega esta mañana de la Llave de Oro de la Villa de Madrid al papa León XIV, en calidad de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, en presencia de los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Durante la ceremonia, celebrada en el Palacio de Cibeles, el santo padre ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento, en el que ha deseado “que Madrid siga siendo una ciudad acogedora e integradora, donde la vida en sociedad se inspire en los auténticos valores humanos”.

La Llave de Oro constituye la máxima distinción institucional que concede el Ayuntamiento de Madrid. La entrega de este reconocimiento se fundamenta en el Reglamento de Protocolo y Ceremonial municipal, que establece la cesión de la Llave de Oro a los jefes de Estado extranjeros que visitan Madrid en viaje oficial como un gesto de cortesía y amistad internacional.

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Se trata de una pieza de orfebrería que emula las antiguas llaves de la muralla. Este reconocimiento fue recibido también por Benedicto XVI en el año 2011. El acto de entrega de la Llave de Oro ha tenido lugar previamente a la misa oficiada por el sumo pontífice en la plaza de Cibeles, desde donde partirá la procesión del Corpus Christi hasta la iglesia de San José.