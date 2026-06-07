Lidia González 07 JUN 2026 - 09:30h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre la delicada recuperación que está viviendo tras su lipotransferencia de glúteos

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Nieves Tristán se ha abierto en canal para hablar de un tema muy importante respecto a su intervención y no ha querido ocultarle nada a sus seguidores. Después de sincerarse sobre su dura historia de vida, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el trauma que ha “desbloqueado” tras su operación. La influencer explica el complicado momento que está atravesando y como le condiciona a la hora de realizar determinadas tareas cotidianas. ¡Dale al play y no te pierdas lo que le pasa, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido está viviendo una delicada recuperación después de haberse hecho una lipotransferencia de glúteos y ha querido dejar constancia de algo muy duro que le está sucediendo. “Me dan mareos, me pongo blanca”, se sincera visiblemente afectada. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta frente a las cámaras y cuenta lo que le está pasando.

Así ha sido el impactante resultado de la operación de Nieves Tristán

Nieves Tristán se abría en canal para explicar el gran complejo que lleva arrastrando durante mucho tiempo sobre su cuerpo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido que todos sus seguidores sean testigos del impactante resultado de la operación de lipotransferencia de glúteos.

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La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de su duro postoperatorio

A pesar de todos los miedos que tenía por esta intervención, la andaluza no se esperaba tener que afrontar lo que está viviendo. Nieves Tristán habla del duro postoperatorio que está sufriendo y de todas las medidas que ha tenido que tomar para llevar su recuperación lo mejor posible. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa lo mal que lo está pasando y cuenta cómo se encuentra días después de haber entrado al quirófano. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!