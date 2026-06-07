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Ana Santiago perdió el amor de una manera muy dolorosa a los 29 años, pero se arriesgó a encontrarlo de nuevo en 'Casados a primera vista'. Allí conoció a Luija con quien tuvo un flechazo instantáneo y protagonizó la historia más sólida de la experiencia, de la cual salieron de la mano y con muchas ganas de construir un futuro juntos. Esta noche, él ha querido sorprenderla en 'Hay una cosa que te quiero decir' para pedirle matrimonio por segunda vez. ¡No te lo pierdas!

Un año después de su primera visita al programa donde su madre y su tía Paqui le pidieron disculpas por "hablar e intentar controlar" su vida, Ana Santiago regresaba al plató para dar un escarmiento a su tía. Lo que no se esperaba la malagueña es que el programa le tenía preparada una especial sorpresa: su novio, Luija, tenía un mensaje muy importante para ella.

La lacrimógena pedida de mano de Luija a Ana: "Me casaría contigo una y mil veces"

Cuando el sobre se ha abierto y en él ha aparecido Luija, Ana no ha podido evitar emocionarse al instante. "¿No estabas en casa?", le ha preguntado sorprendida a su novio. Ante su cara de desconcierto y sus nervios, su novio, también emocionado, le ha desvelado el motivo detrás de esta sorpresa:

"Sé que no te lo digo todas las veces que debería, pero por eso estoy aquí. Me siento el hombre más afortunado del mundo me casaría contigo una y mil veces. Te quiero agradecer por todo el amor que me das, por acogerme en tu familia, que creo que ya pertenezco a ella, y por abrirme las puertas de tu casa y tu corazón", ha comenzado diciendo antes de hacerle una inesperada propuesta de matrimonio:

"Ahora que queda poco para nuestro aniversario te propongo esta vez nos casemos en una playa vestidos de blanco con todos nuestros familiares al lado". Una pedida de mano a la que Ana reaccionaba sin poder contener las lágrimas: "Si el final de mi historia eras tú, volvería a pasar por todo solo por conocerte. Eres lo más bonito que la vida podía regalarme. Te prometí que nunca más volverías a estar solo y es de verdad. Y sí, que me quiero casar contigo otra vez".

Ana Santiago y su tía Paqui, primera asesora y soltera de ‘Amor o lo que surja’

Carlos Lozano ha hecho una gran propuesta a Ana Santiago y su tía Paqui. A pocas semanas del estreno de ‘Amor o lo que surja’, programa que presentará, Carlos ha acudido a ‘Hay una cosa que te quiero decir’ para hablar sobre su formato y proponer a Ana y su tia que se unan a él en su nueva aventura como primera asesora y primera soltera. ¿Cuál ha sido su respuesta? ¡Dale al play y descúbrelo!