Jesús Rojas 15 AGO 2026 - 13:00h.

El chef al frente de Regueiro, el estrella Michelin de cocina viajera ubicado en Tox, nos propone cuatro pistas imperdibles de la costa asturiana y una de Galicia que son "pura desinhibición"

Los 4 chiringuitos asturianos que recomiendan los Manzano, la familia al frente del tres estrellas Michelin Casa Marcial

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Asturias se ha convertido en uno de los destinos veraniegos más deseados por cada vez más amantes de la gastronomía, de ahí que hayamos decidido citarnos con el chef Diego Fernández con el fin de descubrir sus pistas imperdibles a pie de playa. Nadie mejor que el gijonés al frente del laureado Regueiro (1 estrella Michelin), formado en las cocinas de Casa Marcial y Casa Gerardo, para darte a conocer esos templos del disfrute en clave informal que todos los que saben quieren visitar durante las vacaciones. Porque una cosa es que nuestro anfitrión haya desarrollado una mirada culinaria marcada por la curiosidad y los viajes -desde México a India pasando por el Sudeste Asiático- y otra muy distinta que no sea capaz de apreciar las muchas bondades de esos chiringuitos que deberían ser patrimonio de la humanidad.

"Para mí, un chiringuito es sinónimo de desinhibición. Es ese sitio sin mucho envoltorio al que vas tal cual sales de la playa, buscando inmediatez, frescura e informalidad. Es algo que te pide el cuerpo al momento, sin mucha organización previa. Suelo ir con amigos, pero también me encanta ir solo: sentarme cerca del mar, tomarme algo, despejar la cabeza después de trabajar y, simplemente, desconectar. Voy cuando busco comer algo sencillo, pero bien preparado, fresco, de temporada y en un ambiente agradable". Es lo que nos comenta Fernández antes de obsequiarnos con sus favoritos de la costa asturiana, que ahora también serán los tuyos.

El Nordés del Silencio

"Si tengo que elegir un imprescindible, me quedo con El Nordés del Silencio, en Novellana. Su propuesta es honesta, sin pretensiones; puedes comerte un perrito caliente u otras opciones sencillas. Aunque lo que de verdad importa es el entorno: está al lado de la Playa del Silencio, un lugar icónico en Asturias donde ver un atardecer espectacular. Es un sitio único para tomar una cerveza con amigos y desconectar. Traspasa lo gastronómico para convertirse en un rincón donde te sientes especial y encuentras una paz increíble".

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Las Matas, Polígono 11, Parcela (Cudillero, Asturias)

Cabo Vidio

"Aunque no es un chiringuito al uso, es una parada obligatoria. Es una casa muy coqueta y un sitio escondido, de esos que están ajenos al runrún gastronómico habitual. Tiene una terraza muy chula en la que te sientes muy cómodo y, encima, el Cabo Vidio está a apenas diez minutos. Su propuesta es cocina de producto, espontánea, inmediata y basada estrictamente en lo que ofrece el día. Jairo, su dueño, es un auténtico outsider del sector, y ha logrado crear un concepto sencillo pero con personalidad".

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Salida 438 A-8, Oviñana (Cudillero, Asturias)

Mesón El Centro

"Si buscas la verdad del producto, yo recomiendo este mesón en Puerto de Vega. Está en plena Plaza de Cupido y a un paso del puerto de pescadores. Es un sitio imprescindible porque Mari mantiene viva una cocina que escasea: la del pescado fresquísimo de la rula del día, que compra directamente a los pescadores locales y prepara al momento. Es un lugar donde todo está rico: desde una ensalada hasta una carne buenísima, y por supuesto cualquier pieza de pescado fresco, todo ello con una selección de vinos interesante y bien cuidada".

Plaza de Cupido (Puerto de Vega, Asturias)

El Oviedo

"Si cruzamos un momento la frontera con Galicia, en Ribadeo hay una parada a tener muy en cuenta: El Oviedo. Es un sitio muy top para probar cocina gallega de producto; una propuesta sencilla pero increíblemente bien hecha, donde el producto se trata con un respeto absoluto. Su raya a la gallega es espectacular y, si vas en época, bordan las setas de temporada. Es el sitio perfecto para recuperar fuerzas después de pasar el día recorriendo la Playa de Barreiros o la playa de As Catedrais".

C/ Amando Pérez 5, (Ribadeo, Galicia)

La Mar de Fondo

"Para cerrar la ruta, no puedo dejar de recomendar La Mar de Fondo, en la Playa de Frejulfe. Es un sitio mágico porque es una experiencia muy nuestra: la de disfrutar de unos pescados a la plancha, pero rodeado de vegetación, prácticamente metido en el bosque, pero viendo el mar mientras comes o cenas. Frejulfe es una playa salvaje, y poder comer allí, con ese entorno, es un auténtico lujo. Además, ellos son encantadores".

Playa de Frejulfe (Navia, Asturias)