Jesús Rojas 13 JUL 2025 - 10:00h.

Arrancamos esta serie de recomendaciones veraniegas con el chef Javier Olleros, del restaurante Culler de Pau (O Grove)

Entre sus imperdibles se encuentran los guardianes actuales de la empanada de maíz, un "chiringuito gourmet" y un "lugar de culto" para los amantes de la música en directo

Este verano nos hemos propuesto acertar con todas y cada una de las reservas que hagamos en nuestros destinos vacacionales. Porque no hay nada que dé más rabia que salir con la sensación de no haber comido bien en uno de esos chiringuitos, restaurantes de playa o beach clubs que encontramos a lo largo y ancho de nuestras costas. Desde Cádiz o Málaga hasta la Costa Brava, Valencia, Asturias o Galicia, en todas ellas vas a encontrar lugares donde siempre vas a salir con buenas sensaciones.

No lo decimos nosotros, lo dicen algunos de los chefs más reputados del país. Porque ellos, aunque en sus cocinas –condecoradas con estrellas Michelin y soles Repsol– defienden la más alta cocina, que se expresa a través de largos menús degustación, son los primeros que saben apreciar un buen plan gastro-playero. Ya sea para devorar una sabrosa paella, los espetos más irresistibles o una buena selección de vinos para disfrutar mientras cae el sol, con la mejor compañía.

A ese grupo de chefs amantes de los chiringuitos pertenece Javier Olleros, que regenta -junto a Amaranta Rodríguez- uno de los templos gastronómicos que nadie debería perderse, independientemente de si suele veranear por la zona de O Grove o no. Así que nadie mejor que el chef de Culler de Pau (2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol) para recomendarnos los espacios a visitar en este municipio pontevedrés que, todo hay que decirlo, triplica su población durante el período estival. ¡No te olvides de reservar con suficiente antelación!

“Me gusta estar cerca del mar, nunca lo pierdo de vista en mi pueblo. Lo necesito, es algo que me da tranquilidad, calma”. Nos comenta Olleros cuando le preguntamos por ese idílico entorno que rodea su restaurante y su hogar familiar. Y seguidamente hablamos del formato chiringuito: “Me gusta su informalidad, es todo lo opuesto a las rigideces que se dan a veces en otro tipo de restaurantes. Yo suelo ir con la familia o con amigos, sobre todo cuando estamos librando”.

Aunque reconoce que esa atracción le viene de mucho tiempo atrás: “Voy a los chiringuitos desde niño, es algo que tenemos metido en nuestra cultura de pueblo, en O Grove siempre son una opción maravillosa”. Es lo último que nos comenta el risueño Javier antes de meterse de lleno en las recomendaciones que compartimos contigo a continuación y que deberías guardar a buen recaudo si tienes previsto visitar la Ría de Arousa o la zona de San Xenxo este verano.

Asador D’Pepe

Empezamos por un clásico de Pedras Negras. Lo primero que debes saber es que no tienes que preguntar por Pepe al llegar porque su fundador ya se jubiló. Te irá mucho mejor si sigues las indicaciones de nuestro anfitrión: “Está a unos dos kilómetros de mi restaurante y de él destaco, sobre todo, la amabilidad de Diego y Paula. Son adorables, profesionales, muy cariñosos y muy trabajadores, y eso ya es un gran valor”. Pero no es este el único motivo por el que aparece en este listado.

“Me flipa su empanada de maíz, y ya no sólo por cómo la hacen, que está buenísima, sino porque hay muy pocos lugares ya que sigan haciéndola en Galicia. Ya sabes, como tiene su trabajo y siempre vamos con prisas, a veces al cocinero le cuesta. Pero la de ellos es una empanada de maíz fantástica, sólo por ella merecería la pena ir”. Otros platos icónicos del Asador D’Pepe que no pueden faltar en tu comanda son calamares con cebolla, pimientos del padrón, pescaítos fritos, pulpo, pescados de la Ría de Arousa y carnes a la brasa.

Carretera La Lanzada, 97 (O Grove)

Meloxeira Praia

Toca desplazarse hasta la Playa Area da Cruz para darse un homenaje en lo que Olleros considera “un chiringuito gourmet”. Es perfecto para los que saben apreciar la tradición marinera gallega y esa cocina de mercado tan apreciada estos días. A los mandos de Meloxeira Praia está el chef Álvaro Fuentes, que trabaja diariamente con productos de la zona como las zamburiñas o las almejas, que prepara a la sartén. Pero la cosa no se queda ahí, ni mucho menos.

“Tiene un espacio muy chulo y ofrecen un buen servicio, pero lo que destacaría sobre todo de Meloxeira Praia es su bodega, que me parece fantástica. Tienen una oferta de restaurante potente. Además, Víctor Vidal el sumiller, es un chico que sabe acercar el vino muy bien. Es lo que me hace volver una y otra vez, además de la ubicación, que es maravillosa”. Solo añadiríamos que, aunque visitarlo en verano es siempre una gozada, lo entenderás cuando te hayas acomodado en sus terrazas con vistas al Atlántico, tampoco es mala opción acercarse en invierno.

Carretera San Vicente do Mar, 1100 (O Grove)

El Naútico de San Vicente

Vale. No es un chiringuito, ni un restaurante de playa, tampoco una sala de conciertos como tal. Pero cómo va a faltar El Naútico en esta selección de imperdibles de O Grove. Era evidente que Javi lo iba a intentar (y a conseguir): “No sé si es un chiringuito, pero es un local que está al lado de la playa, al que voy mucho y donde hacen paellas. No tienen un servicio de comida como tal, pero yo voy habitualmente a comer alguna empanada y algún arroz”.

Además de eso, destaca de este espacio icónico de O Grove su firme apuesta por la música en directo: “Es un lugar de culto aquí”. Para que te hagas una idea, por allí han pasado desde Antonio Vega o Jorge Drexler a un extenso elenco de artistas y bandas nacionales que incluye a Vetusta Morla, Lori Meyers, Leiva, Coque Malla, Love of Lesbian, Miguel Ríos, Iván Ferreiro, Xoel López y Mikel Erentxun. Aunque, te lo advertimos: no es fácil hacerse con una entrada en esos días señalados.

Praia da Barrosa s/n, San Vicente do Mar (O Grove)