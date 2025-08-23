Jesús Rojas 23 AGO 2025 - 08:00h.

Reunimos a toda la familia Manzano para pedirles que nos digan sus favoritos: "Somos muy afortunados de tener tan cerca varias opciones a pie de playa"

El chef que dejó Zalacaín para abrir un chiringuito junto al mar en Murcia: "Solo tenemos un horno de leña y una parrilla"

Compartir







En esta ocasión no es un chef quien nos lleva de excursión playera. Tampoco una pareja, como en el caso de Carito y Germán, del restaurante Fierro, que nos mostraron sus tres pistas imperdibles de la Costa Valenciana. Ni siquiera un trío de chefs, como cuando Oriol, Eduard y Mateu –del restaurante Disfrutar– nos acompañaron por la Costa Brava en busca de los chiringuitos, restaurantes de playa o beach clubs que nadie debería perderse cuando esté de visita por la zona.

Hoy quedamos con una familia al completo para descubrir algunos de los templos del buen comer a orillas del Cantábrico. Concretamente, los que se encuentran en la costa de Asturias. Pero no estamos hablando de una familia cualquiera, sino una de las más conocidas en tierras astures. Y no lo decimos solo por los reconocimientos que decoran la fachada de Casa Marcial (3 estrellas Michelin y 3 soles Repsol), también por toda la historia que hay detrás del restaurante que abrió Marcial Manzano (89 años) y que hoy regentan Nacho y Esther, al frente de la cocina junto al hijo de esta, Chus Sánchez Manzano, y Sandra, que dirige la sala.

PUEDE INTERESARTE Los 7 mejores chiringuitos de España para este verano 2025

“Aunque el verano es nuestra época con mayor carga de trabajo, y tenemos poco tiempo para pisar la playa o visitar tantos restaurantes y chiringuitos como nos gustaría, sí que tratamos de aprovechar algunas tardes y los pocos días libres que tenemos para disfrutar de las terrazas y la gastronomía veraniega, mirando al mar, al nuestro, al Cantábrico”. Es lo que nos cuentan cuando les preguntamos por su relación con esos hosteleros de la costa que hacen muy felices a los veraneantes, pero también a los locales que están deseando salir de la oficina para tomarse una cerveza bien fría con los pies sumergidos en la arena.

PUEDE INTERESARTE El pollo relleno del chef Manzano de Casa Marcial: el plato con tres estrellas Michelin que te mandan a casa para Nochebuena

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Seguidamente, los Manzano reconocen la suerte que han tenido, en este sentido, de haberse criado donde se han criado. “Viviendo en Arriondas, nuestra playa más cercana y nuestra favorita desde pequeños es La Playa de Vega, a pocos kilómetros de Casa Marcial. Y en ese sentido, somos muy afortunados de tener tan cerca varias opciones a pie de playa ideales para escaparnos en días libres o después del turno”. Y ahora tú también puedes sentirte muy suertudo por disponer de un listado con los chiringuitos de Asturias que no hay que pasar por alto.

Güeyu Mar

Pocas presentaciones necesita este bastión asturiano con cerca de dos décadas de trayectoria. “Las brasas de Abel son célebres en Asturias, y también fuera de ella, y Güeyu Mar siempre es una opción perfecta para comer increíbles pescados a la brasa con una bodega muy cuidada y una terraza donde disfrutar del ambiente veraniego”. Es lo que nos cuentan nuestros anfitriones cuando les preguntamos por el motivo que les ha llevado a incluir el proyecto de Luisa Cajigal y Abel Álvarez en este listado.

La filosofía que aquí siguen a rajatabla se basa en añadir al pescado lo menos posible, pero que la materia prima sea excelente. Pocos conocen el producto como ellos, y menos aún saben cocinarlo al fuego con esa precisión y acierto. Le ponen toneladas de pasión a todo lo que hacen, y eso se termina reflejando en cada uno de los platos que salen de la cocina de esta casa situada en el pequeño pueblo de Vega, con apenas 40 habitantes y a solo 7 kilómetros de Ribadesella. Redondea la experiencia la mágica playa salvaje de increíble belleza donde se encuentra.

Playa de Vega, 84, Ribadesella (Asturias)

El Miradoriu

Muy cerquita del anterior y con la misma esencia: “Es su hermano pequeño, lo regenta Luisa a pocos metros de distancia. Es un sitio ideal para ver la puesta de sol y terminar un día playero con una buena cena veraniega. En su carta encontrarás opciones sencillas y confortables con producto de temporada y bien cocinado. Un chiringuito de playa tradicional asturiano con la misma esencia de antaño y una terraza que mira al mar”. Nos cuenta la familia al frente Casa Marcial del espacio al que muchos se siguen refiriendo como ‘el antiguo Superman’, que fue un local muy concurrido durante el medio siglo que estuvo en activo.

Ahora es El Miradoriu ese restaurante con unas vistas increíbles, justo a pie de la playa de la Vega, que se caracteriza por ofrecer todo tipo de productos frescos, aunque aquí también están especialmente centrados en el pescado. A menos de 10 minutos en coche del centro de Ribadesella, es un sitio perfecto para comer en familia después de un buen baño o para, simplemente, tomar algo mientras disfrutas de las vistas o del atardecer.

Lugar Vega, 88, Ribadesella (Asturias)

Playa Madre

De nuevo nos quedamos cerca de Casa Marcial, aunque ahora nos vamos a encontrar un concepto muy diferente, ubicado en el concejo de Caravia. Allí se encuentra Playa Madre, “un chiringuito perfecto para pasar un día de playa divertido y terminar con un tardeo con música en directo”. Porque no todo va a ser comer: “Aquí, más que de gastronomía, hablamos de disfrutar de un espacio donde prima el ambiente y lo que apetece es tomar algo relajados disfrutando de la atmósfera y la energía veraniega”.

¿Te imaginas un chiringuito de playa en el que el arte y la cultura juegan un papel fundamental? Pues eso es lo que te vas a encontrar aquí, un auténtico festival con música en directo, cabina de dj, exposiciones de arte urbano y tiendas de ropa a pie de playa a los pies del monte Sueve, en plena playa de la Espasa. Por cierto, si te gusta el concepto y tienes previsto pasar por Cantabria, debes saber que allí tienen otra sede, concretamente en el pueblo de Isla.

Lugar Caravia Baja, 14, Caravia Baja (Asturias)

Real Balneario Isaac Loya

Terminamos por todo lo alto, dándonos, como dice la familia Manzano, “un homenaje gastronómico”. Y que conste que un comentario así, viniendo de ellos, es mucho decir. Pero muy pronto vas a entender a qué se debe tanto elogio: “No podemos dejar de recomendar el Real Balneario de Isaac Loya, galardonado 1 estrella Michelin, que está situado, literalmente, en la Playa de Salinas y cuenta con un precioso comedor y amplias cristaleras”. Pero eso no es todo…

Se trata de un restaurante muy especial, que también cuenta con 2 soles Repsol y destaca por su exquisito trabajo con el mejor producto autóctono, con el que ponen en valor la gastronomía asturiana, combinando vanguardia y tradición en cada plato. El responsable de esta propuesta de alta cocina es el chef Isaac Loya, tercera generación de una reconocida saga de restauradores que comenzó su andadura allá por 1991, cuando Miguel Loya se pudo a los mandos de la cocina de este templo asturiano para amantes del pescado y el marisco.

Avenida Juan Sitges, 3, Salinas (Asturias)