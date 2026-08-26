Jesús Rojas 26 AGO 2026 - 08:00h.

Hablamos con el chef y propietario del restaurante Binhui Food, que abrió hace 10 años en el barrio de Manises (Valencia) y ya es todo un referente en la zona por su paella valenciana

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La de Binhui Jiang, el chino afincado en Valencia al que todos conocen en los concursos de paella de la zona, es una historia de superación. En 2006 decidió abandonar su país, buscando un próspero futuro, lo que llevo a estar durante un año recorriéndose Europa y ejerciendo todo tipo de trabajos en países como Rusia, Ucrania, Alemania o Francia.

Pero el destino quiso que nuestro entrevistado terminase recalando en nuestro país, donde también desempeñó todos los oficios habidos y por haber, incluido el de camarero. Fue pasando el tiempo, conoció a la que más tarde se convertiría en su esposa (Loumei) y, cuando llegó el año 2016, decidió abrir su propio negocio en el barrio de Malilla (Valencia). En el local que hasta entonces había ocupado el restaurante El Molino, abría ahora sus puertas Binhui Food.

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Y aunque los arroces valencianos ya le habían conquistado desde hacía mucho tiempo, no fue hasta la llegada de la pandemia -con el consecuente confinamiento- que Binhui se empezaría a tomar muy en serio esta elaboración. "Fue durante el confinamiento. Como no teníamos nada que hacer en casa, nos pusimos a ver vídeos de recetas de buenos cocineros en Youtube y empezamos a practicar todos los días". Fueron pasando unos días, semanas y meses que este joven emprendedor dedicó a seguir mejorando la técnica, hasta que se le ocurrió la feliz idea de probar suerte en un concurso de paellas de la zona.

"Todo empezó con el World Paella Day, al que nos presentamos en 2021, donde conseguimos llegar a la semifinal. Pero en realidad no nos presentábamos para ganar, era más por disfrutar de la experiencia. Me parecía muy divertido ver cómo reaccionaba la gente al ver que un chino se había empapado tan bien de la cultura valenciana. Siempre lo pasamos muy bien en estos concursos, por eso nos seguimos presentando".

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Se refiere a citas como Paella de Fetge de Bou en Meliana (Primer Premio en 2023), Concurs Putxero Valencià de l’Alcúdia (2º Premio en 2023), Fideuà de Gandia (Tercer Premio en 2023), Concurs Internacional de Paella de Sueca (Segundo Premio en 2022), Arròs amb Fesols i Nap de Catadau (Segundo Premio en 2022) y tantas otras que puedes consultar en su página web o, mejor aún, cuando vayas a visitar ese concurrido local que celebra estos días su décimo aniversario.

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"El mes pasado ganamos un premio por nuestro arroz senyoret y ahora me toca ir a Gandía, me siento como un futbolista, todo el día compitiendo (risas)". Es lo que nos dice cuando le preguntamos por sus próximos retos al cocinero que no solo se ha formado a través de Youtube, eso fue solo el principio de esta pasión.

"Todo lo aprendí de Raúl Magraner, del restaurante Bonaire, él fue mi maestro", reconoce. Y damos por hecho que también ha puesto todo su empeño en perfeccionar el resto de recetas que encontramos en la carta de su restaurante: ensalada con tomate valenciano, calamares a la andaluza, sepia a la plancha, boquerones en vinagre caseros, gambas al ajillo o carnes de distinta procedencia preparadas en su horno de carbón.

Así fue como, en poco tiempo, nuestro amigo Binhui se hizo un nombre en toda la comunidad y se ganó la amistad y el respeto de muchos de sus vecinos. Nos asegura que en los que lleva 23 años en Valencia ha comido muchos arroces diferentes ("Me encanta la paella a leña") y que no es muy partidario de innovar con este tipo de recetas: "Me gusta hacerla tradicional, con producto fresco, de temporada y de proximidad".

Se refiere al pollo de corral, el conejo, el garrofón y el tomate que emplea en su afamada creación. Y antes de dejarle que siga con la limpieza en profundidad de cada rincón del local, comprobamos que lo tiene todo bastante controlado: "Hago un fumet espectacular con galera, cangrejo, morralla, cabeza de merluza o rape...".

"Para nosotros es muy importante la limpieza, sobre todo después del fin de semana, que solemos tener mucha faena", nos suelta sonriente mientras nos despedimos. Y ambos sabemos que la próxima vez que nos encontremos ya habrá algún premio más decorando su vitrina, porque Binhui cada vez está más enamorado de este plato y de esta tierra que lo acogió hace más de dos décadas.