José Andrés le da el truco a Meghan Markle para que la paella le quede perfecta

Daniel Brito 28 OCT 2025 - 14:00h.

La duquesa y el chef cocinan juntos una paella y él le da los trucos de cocina para que le salga lo mejor posible

Meghan Markle, cocinillas en su nueva serie: la receta de sus espaguetis a la sartén

Compartir







Hay duplas que en ocasiones son de lo más sorprendentes. Y una de ellas la descubrimos hace unas semanas cuando Meghan Markle invitó a uno de los programas de la segunda temporada de ‘Con amor Meghan’ al chef José Andrés, que cocinó junto a ella y le dio trucos para ser la mejor entre los fogones. Durante el capítulo, la duquesa de Sussex y el afamado cocinero de origen asturiano unieron fuerzas para hacer una gran comida.

“José es un amigo muy querido, un chef increíble que hace que todo sea más divertido”, explicaba Meghan Markle durante el episodio valorando el trabajo que José Andrés hace a través de su ONG World Central Kitchen, con la que la fundación de la duquesa suele colaborar.

Durante el capítulo los dos comparten confidencias entre los fogones, en donde crean un menú con sabor muy español, ya que el chef le muestra algunos de los mejores ingredientes y trucos para hacer las mejores recetas de la gastronomía española.

Algunos de esos platos son sencillos, como las tostas de tomate con boquerones, los canapés con pimientos del piquillo acompañados de queso azul, o un buen jamón ibérico, además de otras preparaciones gourmet como las ostras a la brasa o los erizos de mar con lima y aceite.

Hacer el mejor arroz

No obstante, la joya de la corona de ese encuentro es el arroz que han preparado juntos, un arroz de marisco que durante la grabación mencionan como paella, y es que hasta la polémica de qué es paella y qué no llega hasta Meghan Markle ante la explicación de José Andrés: “Según el diccionario, todo lo que cocinas en una paellera es una paella, pero para la gente de Valencia…”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La duquesa se pregunta si los valencianos se enfadarán con el arroz que están preparando, aunque el chef la tranquiliza y le dice que quedarán satisfechos con el arroz marinero de langosta que están haciendo con el mejor producto.

La clave está en el caldo

Durante toda la receta el cocinero le explica a Markle el paso a paso para que quede perfecta y le da algunos trucos, como la importancia del caldo de pescado, que para él es clave para conseguir un gran sabor en el arroz. El asturiano hace ese caldo con pescado y cabezas de langostas que ha marcado previamente en una cazuela con algo de aceite, además de un sofrito hecho a fuego lento de cebolla, tomate, ajo, laurel y pimentón, dejando todo hervir 40 minutos.

Mientras tanto, José Andrés le enseña a la duquesa cómo se limpian los calamares y dónde se encuentra la tinta con la que, como dice el chef, se puede hacer una gran salsa, por lo que no hay que tirarla. Una vez limpios, los cortan y los reservan junto a los cuerpos de las langostas.

Ya en la paellera, lo primero que hace el fundador de WCK es echar un buen chorro de aceite y luego el calamar y la sal, además del tomate triturado, pimentón y una pizca de azafrán. Tras ello, el chef explica que en ese instante “es cuando se añade el arroz para saltearlo un poco con el resto de los ingredientes, pero creo que si nunca has hecho una paella es más sencillo añadir primero el caldo y, cuando hierva, incorporar el arroz”.

“Una vez añadido el arroz no hay que moverlo mucho, sino dejar que se cocine durante unos 15 minutos, ya que el caldo se irá evaporando y el arroz va a absorber todos sus sabores”, le cuenta José Andrés. Una vez pasado ese tiempo, y antes de apagar el fuego, el cocinero incorpora los medallones de langosta que se terminan de cocinar con el calor del arroz.