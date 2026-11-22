Lía Gómez 22 NOV 2026 - 09:15h.

El Rincón de Manolo está en el Mercado de San Fernando de Lavapiés y ofrece desde montados por 2 o 3 euros hasta diferentes cortes de carne preparados al momento

Cocinar a la barbacoa sin dar la brasa

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Vas a comprar a una carnicería… pero acabas con un bocadillo de carne a la brasa recién hecha entre las manos. Es lo que ocurre en El Rincón de Manolo, un puesto situado dentro del Mercado de San Fernando, en Lavapiés, donde la propuesta consiste en algo tan sencillo como elegir la carne que más apetezca y verla pasar directamente por la brasa. La creadora de contenido @laubicacionperfecta ha compartido uno de estos descubrimientos en redes y pone el foco, precisamente, en una combinación que cada vez cuesta más encontrar: carne, cocina al momento y precios económicos. "Descubro una carnicería en el centro de Madrid, donde tú mismo eliges lo que quieres del mostrador, y te lo hacen al momento", cuenta en su publicación.

Y no solo habla de carne. Según explica, el establecimiento también cuenta con "los guisos de toda la vida, como los que te hacía tu abuela", además de diferentes ofertas que convierten el puesto en una alternativa para comer en Madrid sin gastar demasiado.

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Carne, brasa y bocadillos por pocos euros

El funcionamiento es bastante directo. En el mostrador se pueden encontrar diferentes cortes y productos cárnicos, desde chorizo y panceta hasta secreto, solomillo, entrecot o entraña. Una vez elegido, se prepara al momento para servirlo recién hecho. Entre las opciones para comer allí aparecen también los bocadillos y montados. @laubicacionperfecta destaca especialmente que algunos de estos últimos rondan los 2 o 3 euros, mientras que también hay bocadillos de solomillo o entraña y otras propuestas pensadas para comer algo contundente sin que la cuenta se dispare.

Entre las recomendaciones de quienes han pasado por el puesto aparece además la carrillada de cerdo, que se sirve cortada en finas rodajas y se ha convertido en una de las opciones más reconocibles de El Rincón de Manolo. También destacan las mollejas, la entraña y las salchichas preparadas directamente a la parrilla.

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Salsas caseras y hasta botellines por 1,50 euros

El precio es precisamente uno de los aspectos que más llama la atención. En su publicación, la creadora de contenido asegura que hay "muchísimas ofertas" y menciona también los botellines a 1,50 euros, además de los montados y bocadillos.

A esto se suma otro detalle que puede marcar la diferencia para los amantes de los bocadillos: las salsas caseras, disponibles para acompañar la comida y que, según explica @laubicacionperfecta, pueden servirse sin límite.

Una parada de Lavapiés

Todo ello dentro del Mercado de San Fernando, un espacio donde conviven puestos tradicionales con propuestas gastronómicas más actuales y donde este rincón mantiene una fórmula especialmente sencilla: escoger, cocinar y comer.

El Rincón de Manolo se encuentra en la calle de Embajadores, 41, dentro del Mercado de San Fernando. La propuesta encaja tanto con quienes buscan un bocado rápido como con quienes quieren recorrer el mercado y terminar la ruta con un montado o un bocadillo de carne recién hecho.