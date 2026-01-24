Cómo hacer el auténtico chimichurri: la salsa perfecta para acompañar las carnes a la brasa
Es una salsa originaria de Argentina ideal para acompañar carnes a la parrilla y potenciar aún más sabor
Llega el fin de semana y, pese al frío, lo más probable es que quieras exprimirlo al máximo con planes diferentes que la rutina de la semana no te deja hacer y que te permiten desconectar del día a día. En esos días libres es probable que tengas más actividad social y seas invitado a alguna comida, cena, aperitivo o barbacoa, si es que no eres tú quien lo organiza. Si hablamos de una barbacoa, con el frío puede apetecer comer unos buenos trozos de carne a la brasa y, para llevarlo a otro nivel, puedes probar a hacer tu propia salsa chimichurri.
Esta salsa es una muy condimentada que es originaria especialmente de Argentina, donde se utiliza sobre todo para acompañar las carnes asadas, logrando realzar su sabor con un toque picante, que dependiendo de sus ingredientes puede llegar a ser un picante más suave o más fuerte, por lo que hay varias versiones sobre su receta, donde no puede faltar el ajo, el vinagre, el perejil, el ají y la sal.
El chimichurri no deja de ser una salsa hecha a partir de varias hierbas aromáticas que combina especialmente con las carnes a la parrilla, pero también con las carnes hechas a la plancha e incluso con carnes blancas de ave o varios pescados que marinar. ¿Quieres saber cómo hacer tu propio chimichurri en casa? Te damos todo el listado de ingredientes, así como el paso a paso para lograr el mejor acompañamiento para tus carnes a la brasa.
Cómo hacer chimichurri casero
Ingredientes
- 1 manojo de perejil (picado)
- 3 dientes de ajo
- 3 cucharadas de orégano
- 1 cucharada de ají molido
- 100 mililitros de vinagre
- 200 mililitros de aceite de oliva
- Pimentón (dulce o picante)
- Agua caliente
- Sal
- Pimienta negra
Elaboración
El paso a paso del chimichurri
Pica bien los dientes de ajo y el perejil (solo las hojas, no el tallo)
Junta el ajo, el perejil, el orégano y el ají en un bol.
Añade un poco de agua caliente para que se rehidraten.
Incorpora sal, pimienta negra y pimentón al gusto y mezcla bien.
Seguidamente añade tanto el vinagre como el aceite de oliva y remueve bien, dejando que repose todo una media hora.
El chimichurri ya está listo, pero si lo dejas reposar más tiempo, o de un día para otro en la nevera, estará más bueno al lograr que sus sabores se fusiones y se potencien más.