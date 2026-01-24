Cómo hacer el auténtico chimichurri: la salsa perfecta para acompañar las carnes a la brasa

Daniel Brito 24 ENE 2026 - 10:00h.

Es una salsa originaria de Argentina ideal para acompañar carnes a la parrilla y potenciar aún más sabor

¿Cuál es la mejor pieza de carne para hacer a la barbacoa?

Llega el fin de semana y, pese al frío, lo más probable es que quieras exprimirlo al máximo con planes diferentes que la rutina de la semana no te deja hacer y que te permiten desconectar del día a día. En esos días libres es probable que tengas más actividad social y seas invitado a alguna comida, cena, aperitivo o barbacoa, si es que no eres tú quien lo organiza. Si hablamos de una barbacoa, con el frío puede apetecer comer unos buenos trozos de carne a la brasa y, para llevarlo a otro nivel, puedes probar a hacer tu propia salsa chimichurri.

Esta salsa es una muy condimentada que es originaria especialmente de Argentina, donde se utiliza sobre todo para acompañar las carnes asadas, logrando realzar su sabor con un toque picante, que dependiendo de sus ingredientes puede llegar a ser un picante más suave o más fuerte, por lo que hay varias versiones sobre su receta, donde no puede faltar el ajo, el vinagre, el perejil, el ají y la sal.

El chimichurri no deja de ser una salsa hecha a partir de varias hierbas aromáticas que combina especialmente con las carnes a la parrilla, pero también con las carnes hechas a la plancha e incluso con carnes blancas de ave o varios pescados que marinar. ¿Quieres saber cómo hacer tu propio chimichurri en casa? Te damos todo el listado de ingredientes, así como el paso a paso para lograr el mejor acompañamiento para tus carnes a la brasa.