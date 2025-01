Los últimos mohicanos del terruño contra los vinos fotocopia

No son vinos excéntricos ni vinos para eruditos, no son solo para expertos o gente rarita. Tampoco son vinos que desprendan aromas desagradables ni que muestren turbiedades innecesarias. No son vinos marginales, difíciles, ni necesariamente baratos ni innecesariamente caros. No son vinos de hippies. No son por definición mejor que otros elaborados comercialmente o producidos por decenas de miles de botellas. Hay de todo y cada uno vale lo que cuesta. Quienes no están en este foro son los grandes grupos bodegueros ni los vinos de moda. No están los vinos procedentes de viñedos extensos ni los llamados vinos de autor. Es una apuesta por “los guardianes de lo pequeño, de lo esencial, los que mantienen los pies en el suelo junto a las raíces”.