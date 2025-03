El vino orgánico está en expansión en España en los últimos años

A diferencia de los vinos convencionales, a los caldos naturales no se les añade componentes químicos

Ahora bien, no existe una demostración clara de que estos vinos dejen menos resaca

La moda de los vinos naturales está en auge en España. En un país donde la producción y el consumo de esta bebida está tan extendida, los caldos orgánicos están logrando sumar seguidores con facilidad. Más aún al abrigo de la creencia de que esta bebida natural no deja resaca. Una ventaja evidente, pero que no está demostrada con suficiente evidencia como para asegurarla sin reservas. Aún así, no son pocos los que se inclinan por esta opción empujados por esa idea de que no tiene consecuencias al día siguiente.

Se entiende que los vinos naturales son aquellos cuyo cultivo está exento de pesticidas, herbicida y fungicida y que durante el proceso de vinificación no se le añaden aditivos químicos o, en todo caso, se hace en pequeñas cantidades, por debajo de los 40 mg/l. Todo este proceso se regula por entidades privadas dado que la Unión Europa está inmersa en el debate sobre qué consideración y etiquetado se debe dar a estos vinos. Prueba de ello es que en países con tanta tradición vinícola como Francia o España está prohibido etiquetar a estos caldos como ‘vinos naturales’. La controversia alrededor de este asunto no para de crecer de la misma forma que crecen los creyentes de que estos vinos dejan menos resaca que los, digamos, vinos convencionales.

El vino natural no deja resaca, una afirmación sin evidencias claras

Cualquier persona que eche un vistazo rápido en Internet verá multitud de artículos y noticias en las que se da por buena la afirmación de que el vino natural no deja resaca. Un postulado que no es cierto. A pesar de que se argumente que el hecho de no contar con componentes químicos en todo su proceso hace que sea más sano para el ser humano, lo cierto es que cualquier caldo que se comercialice no cuenta con restos de pesticidas perjudiciales para la salud humana ni los químicos que se le añaden durante la vinificación suponen peligro alguno para las personas.

En ese sentido, Anita Oberholster, profesora del Departamento de Viticultura y Enología de la Universidad de California, afirma en The New York Times que “no hay pruebas claras al respecto” de que los vinos naturales dejen menos resaca que los convencionales. En ese sentido, Oberholster dice que “existe una percepción generalizada de que cuando bebes algo más limpio, estás bebiendo algo más saludable” si bien añade que “lo natural suena bien, pero el vino convencional también es bastante natural”. De hecho, únicamente su menor graduación alcohólica (en algunos casos) podría acarrear una menor resaca si se hacen excesos.

Así las cosas, aunque hay multitud de personas que afirman con mayor o menor rotundidad y entusiasmo que los vinos naturales no dejan resaca, lo cierto es que no dejan de ser experiencias personales que no encuentran respaldo científico. No todos tenemos la misma tolerancia al alcohol ni a las resacas.