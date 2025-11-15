Los mejores vinos españoles por menos de 10 euros, según Wine Searcher

Iván Fuente 15 NOV 2025 - 13:00h.

El portal de búsquedas de vino ha publicado su ránking

Este vino gallego es el mejor blanco joven de España

Compartir







Los amantes del vino tienen en Wine Searcher una de sus webs de cabecera. Considerado por muchos como el mejor buscador de vinos del planeta, lo cierto es que sus recomendaciones son escuchadas y seguidas tanto por críticos como neófitos en el mundillo. Aunque sus juicios no siempre cuentan con el apoyo unánime del sector, obviar sus recomendaciones no suele ser aconsejable. Al menos de manera tajante.

Además, el buscador recopila de manera periódica cuáles son los mejores vinos de distintos países, haciendo diferentes clasificaciones también en función de su precio. En ese sentido, hoy vamos a repasar cuáles son los tres mejores caldos españoles para Wine Searcher por menos de 10 euros. Un precio muy goloso para quien quiera aventurarse a conocer nuevos horizontes sin tener que rascarse el bolsillo.

PUEDE INTERESARTE El mejor vino tinto de España, según la International Wine Challenge

Aunque los tres vinos elegidos tienen una puntuación total de 95 sobre 100 para Wine Searcher -en el momento de hacer este artículo, ya que sus puntuaciones varían con el tiempo-, vamos a comenzar este ranking con un tinto. Se trata de Príncipe de Viana, un crianza de 2021 que según el buscador se puede encontrar por unos 5 euros. Este caldo de la D.O. Navarra está elaborado a partir de uvas de las variedades Tempranillo (40%), Cabernet Sauvignon (30%) y Merlot (30%). Se trata de un vino envejecido en barricas de roble francés y americano que según su nota de cata tiene un carácter afrutado y brillante, maridando bien con legumbres, quesos, carnes rojas y blancas y embutidos.

PUEDE INTERESARTE Los mejores vinos españoles del 2024, según un sumiller

La segunda recomendación de Wine Searcher es un verdejo de 2024 elaborado por Bodegas Martué. ‘Blanco Nieva Pie Franco’, que así se llama este vino blanco de la D.O. Rueda, tiene un precio de 9 euros. Hecho a partir de uvas verdejo procedentes de viñas de casi un siglo de vida, se recomienda consumirlo entre 6ºC y 8ºC. Su nota de cata lo describe como “un vino de color amarillo pajizo brillante. Intenso aroma limpio y fresco. Notas herbáceas, hinojo, tomillo, menta, mineral. Alegre en su entrada en boca, untuoso, sabroso, rotundo en sabores. Se mueve despacio, con frescura y deja un largo y agradable recuerdo”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por último, tenemos un Evodia Old Vines Garnacha, de Bodegas San Alejandro. Un tinto del 2022 de la D.O. Calatayud elaborado a partir de uva garnacha, que se fermenta en depósitos de cemento durante 20 días. Su precio ronda los 9 euros. ¿Con cuál te quedas?