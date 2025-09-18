Un vino de Galicia de 18 euros, mejor blanco joven de España de la Guía Vinos Gourmets

Daniel Brito 18 SEP 2025 - 15:45h.

Se trata de un albariño lleno de frescura y con una personalidad muy ligada al océano atlántico

Las principales diferencias entre el verdejo y el albariño (para gente de a pie)

En las últimas semanas se han conocido algunos de los mejores vinos españoles según la Guía Vinos Gourmet 2026 que colocan grandes joyas del vino de nuestro país en el foco de atención para descubrir e incluir en tu vinoteca para una ocasión especial. Entre los nuevos galardonados está el elegido como Mejor blanco joven de España, que en este caso proviene de Galicia y cuesta poco más de 18 euros la botella.

En este caso el ganador ha sido el vino Mar de Frades Albariño, de la Denominación de Origen Rías Baixas. La elección se ha producido tras las valoraciones de los aficionados entre noviembre de 2024 y mayo de 2025 y en el 39º Salón Gourmets que se celebrará en abril de 2026 será reconocido oficialmente.

Así es la bodega

Mar de Frades es una bodega que lleva en pie de 1987 y que está muy unida al carácter atlántico, no solo en relación al océano, sino también con el clima, el sol, la lluvia o el viento.

La bodega se ubica en pleno corazón del valle del Salnés que se levanta sobre la cumbre de granito de una pequeña colina dominando la ría de Arousa. “Siempre acompañados de una panorámica incomparable, en las modernas instalaciones de la bodega, dotadas de los medios de producción más avanzados, elaboramos una gama de vinos nacidos de unos viñedos de gran clase”, exponen en su web.

En la actualidad Paula Fandiño lidera el equipo de Mar de Frades como gerente y enóloga para crear los mejores vinos blancos de la región, como su Albariño lleno de frescura. “Es un vino que envuelve con su frescor y su cuerpo, creando un equilibrio entre la delicada elegancia y el atractivo volumen”, resaltan.

Su vendimia en los viñedos de más de 20 años es manual, en pequeñas cajas, seleccionando cada una de las uvas que luego se maceran durante 8-10 horas con el método Ganimede para realizar la mejor extracción de los aromas y preservar su carácter salino. Además, se hace un trabajo concreto con las lías para así llegar al equilibrio perfecto e incrementar su longevidad.

El mejor blanco joven de España

El Mar de Frades Albariño luce como un vino brillante, con unos tonos de color limón pálido, pero con destellos de lima, aunque en aroma destaca por su intensa frescura y unas notas de flores silvestre, menta y fruta tropical.

En cuanto a su sabor, como buen albariño es refrescante, con un paso por boca fluido lleno de suavidad, pero también de un gran carácter que lo convierte en un sorbo delicado y agradable.

Su precio ronda los 18 euros, un albariño de gran calidad que viene en una espectacular botella azul con una etiqueta termocrómica con olas y gaviotas que surcan los cielos del océano.