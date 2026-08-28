Raúl Pérez, el mago del vino, saca del mar el Albariño que sumergió hace 15 años en las Rías Baixas

Redacción Gastro 28 AGO 2026 - 15:58h.

Una expedición liderada por el dos veces mejor enólogo del mundo junto a expertos británicos y españoles

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Galicia, paraíso gastronómico y vinícola mundial, protagonizará una experiencia inédita para recuperar unas botellas de Albariño Sketch que llevan más de 15 años sumergidas bajo las aguas de la ría de Arousa. Una expedición, liderada por Raúl Pérez, de los mejores enólogos del mundo, junto a un 'dream team' de expertos del Reino Unido y España zarparán en busca del tesoro de las botellas a 20 metros de profundidad.

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La experiencia inédita tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre, cuando inicie la aventura desde el puerto de Cambados, en Pontevedra en dos embarcaciones que rescatarán las botellas del vino con mayor crianza sumergida de España, ubicadas en las bateas de mejillones de la ría de Arousa.

Raúl Pérez, elegido dos veces mejor enólogo del mundo, ha creado esta práctica exclusiva en las rías gallegas, donde sumergió sus primeras botellas de albariño Sketch en la Ría de Arousa en 2010; sin impacientarse ha esperado todo este tiempo para degustar el vino gallego, reconocido internacionalmente, mejorado por el ambiente marino.

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Un vino mecido por las corrientes bajo el mar

“Las rías gallegas son el enclave perfecto para la crianza bajo el mar”, ha asegurado el experto que, además, ha explicado cómo el efecto de "las corrientes, la temperatura constante, la oscuridad total y la presión elevada" hacen que el vino mejore "sus características sensoriales frente a la crianza en bodegas tradicionales”.

Pérez, que saltó a la fama al conseguir los míticos 100 puntos Parker con uno de su tierra natal, El Bierzo, volverá este 9 de septiembre a las aguas atlánticas para recuperar sus últimas botellas. Esta vez no tendrá que ponerse el traje de buceo, porque dispondrá de uno de los barcos grúa de las bateas de mejillones.

El vino será izado por el 'bateeiro', dentro de la jaula metálica donde ha finalizado su crianza a 20 metros de profundidad junto a moluscos.

La luz del mediodía pondrá el toque final para comprobar cómo “el albariño ha preservado sus tonalidades más verdosas bajo el fondo del mar”, ha añadido Raúl Pérez. Los vinos de crianza sumergida también gozan de mayor complejidad aromática, al añadir notas salinas a su predominancia de frutas y flores. En boca, se acentúa su volumen y frescura, sedosidad y armonía.

Chuletas de buey gallego para acompañar al Albariño

A la operación de extraer las botellas del fondo de la Ría le seguirá el descorchado y un menú a bordo, preparado por el chef Estrella Michelín, Ugo Chan: chuletas a la parrilla del buey gallego más caro del año para acompañar el Albariño en crianza sumergida en un tándem irrepetible que junta a dos joyas de la cultura gastronómica regional.

Este albariño es tan especial que no saldrá a la venta ni aunque tengas la cartera preparada para desembolsar la suma que te pidan. No está a la venta: se beberá a bordo junto a la “mejor carne del mundo” en un maridaje perfecto para una experiencia única.

“Las chuletas son de un ejemplar vendido esta primavera por más de 14.000 euros, con 90 días de maduración”, según ha explicado Xosé Portas, gerente de la distribuidora cárnica Discarlux, Premio de Gastronomía de Galicia 2026.

El viaje en el tiempo a la Galicia ancestral

La aventura de Raúl Pérez pondrá el punto final a un viaje en el tiempo a la Galicia ancestral, una triple experiencia para dar a conocer las raíces de una de las gastronomías mejor valoradas en España y el mundo. Las dos primeras jornadas, víspera de la expedición en pos del Albariño una comitiva de expertos retrocederá 200 años para descubrir cómo se cría en una de las ganaderías más selectas del planeta, donde la vaca y el buey son un miembro más de la familia.

El lunes 7 visitarán la casa de los hermanos López en Portomarín (Lugo), donde pastan sus propias vacas y bueyes y vive generaciones y generaciones de la entrañable familia, propietaria del Restaurante España, hosteleros de pura raza gallega.

Su cobertizo sigue siendo punto de encuentro, desde hace dos siglos y punto de reunión junto al fuego, entre chuleta y chuleta. La tarde se reserva para las vacas Jersey de la quesería Airas Moniz en Chantada, plena Ribeira Sacra, de cuya leche se elabora el reconocido como Mejor Queso de España 2026.

El martes 8 se dedica a la ganadería y vinos locales. Tras visitar la remodelación de Fisterra Bovine World, la nueva explotación ganadera de Discarlux, tiene lugar otro de los hitos más interesantes: la selección y compra de dos vacas únicas en una de las casas más rústicas y tradicionales de la Galicia mágica, en Ordes (A Coruña).

Los expertos se sumergen así en el modo de vida de estos pequeños ganaderos y pastores, su entrañable convivencia con unos animales que forman parte indisoluble de sus vidas. “Aquí las costumbres siguen siendo las mismas que hace siglos a la hora de vender un animal”, explica Xosé Portas. “Solo con franqueza y buena voluntad, puede uno ganarse la confianza y el corazón de estas auténticas personas de campo, últimos vestigios de un mundo casi olvidado”.

La comitiva también visitará el Asador Divino de A Coruña, famoso por sus carnes de vaca y buey y el buen hacer a la parrilla de Leo Cao; y la taberna A Curva de Miguel Anxo Besada, reconocida por su selección de vinos nacionales e internacionales.