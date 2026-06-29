Redacción Gastro 29 JUN 2026 - 15:37h.

El documental 'El mago del vino' será estrenado próximamente en Cuatro en su versión televisiva de cuatro capítulos

Así es la historia de cómo el mejor enólogo del mundo creó en el Bierzo el vino perfecto

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El documental 'El mago del vino', dedicado a la figura del enólogo Raúl Pérez y producido por Mediaset, ha obtenido uno de los prestigiosos premios que otorga la Academia Internacional de Gastronomía (AIG). La obra, que será estrenada próximamente en Cuatro (en cuatro capítulos), recibirá el Prix Multimedia este lunes en una ceremonia a la que asistirá su realizador, David Moncasi, y el protagonista del documental, Raúl Pérez, un hombre que lleva el vino en su ADN. Ya recibió anteriormente La Espiga de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI).

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Pérez, que ha sido el mejor enólogo del mundo en dos ocasiones, cuenta en primera persona en 'El mago del vino' su lucha por producir un vino que llegase a los 100 puntos en la prestigiosa guía de Robert Parker, de los pocos premios que le faltan a su currículo.

El jurado de la Academia Internacional de Gastronomía (AIG) ha destacado la "capacidad para acercar al gran público la cultura del vino a través de una narrativa audiovisual de gran calidad". Mientras que del director, David Moncasi, ha destacado que ha puesto "en valor el territorio, el conocimiento y el trabajo artesanal que hay detrás de uno de los nombres más influyentes de la enología contemporánea".

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Detrás de este reconocimiento está la historia familiar del propio Raúl Pérez, vinculada al vino desde mediados del siglo XVIII. En la obra se aborda además la importancia esencial de la bodega de Castro Ventosa, en la que el enólogo comenzó a andar, su primer proyecto personal en el Bierzo y su última etapa profesional, en la que ha llegado a ser un prestigioso alquimista: es capaz de crear 200 vinos distintos cada año.

Son 83 minutos de vino, pero también de paisajes, sueños y cultura con los que Moncasi ha conseguido conmover al jurado. Por su parte, los discípulos de Pérez hablan de él no solo cómo alguien que les enseñó a hacer vino, sino como un referente que les enseñó algo más importante: "A pensar en cómo hacerlo".

Acento español en los premios

En la ceremonia de entrega de los premios participará Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía, junto a Maciej Dobrzyniecki, vicepresidente de la Academia Internacional, institución que cada año distingue a las figuras, proyectos e iniciativas más relevantes del panorama gastronómico mundial.

Este 2026, además del documental producido por Mediaset, la Academia Internacional de Gastronomía (AIG), fundada en 1983, ha premiado a 'Disfrutar,' de los grandes referentes de la alta cocina contemporánea y herederos de 'elBulli'. Los cocineros Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas han sido reconocidos con Grand Prix Exceptionnel, un galardón que no se otorgaba desde 2023.

La valenciana Vicky Sevilla, de solo 25 años y una de las grandes promesas de la gastronomía española, ha conseguido el Prix au Chef de l'Avenir por la cocina que hace en su restaurante 'Arrels', donde reivindica una propuesta arraigado en los platos mediterráneos.

También recibirá el Prix au Sommelier Israel Ramírez por su trabajo como director y sumiller de Saddle, que "le ha permitido desarrollar una propuesta enológica de enorme rigor y sensibilidad"; el premio al mejor Chef Pâtissier ha sido para Alexis García, de los nombres más destacados de la nueva pastelería española por su "técnica, sensibilidad creativa y respeto por el producto".

La autora y divulgadora gastronómica Rosa Tovar, ha sido reconocida con el Prix de la Littérature Gastronomique por su libro ‘De ida y vuelta’, donde construye un diálogo culinario entre las diferentes culturas.