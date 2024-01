"Quiero que me conozcáis a mí, sin ser una sufridora de infidelidades porque yo, considero, soy mucho más que eso. Mi personalidad es una bomba porque no sé callarme las cosas. Soy clara y directa y, a veces, eso me juega malas pasadas", confiesa Lucía ante la cámara. Además, deja claro a sus seguidores en manos de quién se quedará la pequeña Mía durante su ausencia.