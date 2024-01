Marta Peñate destapa la estrategia que cree que tiene Mayka: "No se la pegas a nadie"

Dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, se está especulando mucho con una posible 'carpeta' entre Luca Onestini y Mayka Rivera , que cada día están más cerca y comparten más momentos de su día a día. Marta Peñate , que no tiene una buena relación con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' , siempre dijo que iba a ser justa y hasta ahora había comentado que no creía que estuviera haciendo nada mal, pero ahora sí cree que se está equivocando al ocultar lo que siente por el hermano de Gianmarco Onestini .

"Mayka, no se la pegas a nadie. Te gusta Luca, y en par de ocasiones has intentado insinuar que él te busca para que se hable de ello. No somos tontos. Lo único que pueden dar ambos en un programa es una carpeta", ha tuiteado la periodista canaria, que está convencida de haber descubierto la estrategia de la compañera de concurso de Lucía Sánchez y Manuel González.