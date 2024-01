Adara Molinero confesaba que también le estaba costando la ausencia de su madre. "Lo he pasado muy mal viéndola. Me gustaría estar con ella, abrazarla, hablarla, darle ánimos... Estar dentro de la casa es muy duro. Tiene sus cosas muy bonitas y también una parte muy dura, como todo en la vida", decía la ganadora de 'GH VIP 7' a Marta Flich momentos antes de hablar con su madre.

Por otra parte, Adara confesaba haber visto a Elena "desubicada y que le está superando la situación" . "No ha sabido cómo gestionar el tema", opinaba. En la casa, la concursante había coincidido en el programa con Ivana Icardi, expareja del padre de su nieto, Hugo Sierra.

Nada más ver Elena a Adara, se echaba a llorar diciéndole lo mucho que la echaba de menos. Su hija tampoco podía contener las lágrimas. "Te quiero tanto, mi vida. Perdóname. ¿Te ha molestado algo de lo que he dicho o hecho? No quiero haceros daño", decía la participante.

Adara rápidamente le decía que sus lágrimas no eran por nada de eso ya que le iba a hablar "sin dobleces para que no te quedes pensando". "Te quiero muchísimo. Pienso todos los días en ti, pienso llamarte a todas horas y decirte que estoy orgullosa de ti como madre pero mucho más como persona. Sigue guiándote por tu corazón. No pienses en lo que vaya a pensar, lo que tú hagas va a estar bien y yo te apoyo en todo", expresó Adara.