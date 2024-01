Finito, Keroseno, Manuel, Mayka y Lucía son los nominados de la semana: tú eliges en la app de mitele quién será el próximo expulsado

Ana María Aldón y Marc Florensa consiguen la inmunidad pero no hacen uso del poder extra

Luca Onestini, primer expulsado de 'GH DÚO 2': "No creo que me lo merezca"

Tras la salida de Luca Onestini como primer expulsado de 'GH DÚO', los concursantes han jugado a una nueva prueba por la inmunidad y se han nominado a la cara. Además, por primera vez entraba en juego el 'Poder extra' que podía dar un vuelco a las nominaciones.

Ana María Aldón y Marc Florensa conseguían la inmunidad en el juego donde tenían que inflar un globo más rápido que sus compañeros. A pesar de que durante la noche habían tenido un roce al tener posiciones diferentes frente a un conflicto de Keroseno, los dos participantes se abrazaban a proclamarse vencedores. Con ello, esta semana no podían ser nominados y además

Así han sido las nominaciones

Marc Florensa y Ana María Aldón / Ana María Aldón: Con un punto al trío (Manuel, Mayka y Lucía) Tampoco tengo muchas razones pero ahí dentro ahora mismo he escuchado... Bueno, es que tampoco tengo nada en contra de ellos. Son tres y tendrán una legión de seguidores que les van a salvar. Es mi argumento y es respetable. Tengo derecho a nominar (...) Si Mayka prefiere que Marta se quede pues ya está. Marc: Tres puntos para Finito y Keroseno por razones obvias. Hemos tenido un inicio de la relación bastante abrupta. Creo que estaría más tranquilo si no estuvieran en la casa o pueden cambiar las cosas, pero de momento han habido cosas que me han dolido mucho. Es por mi responsabilidad estos dos puntos.

Manuel González, Mayka Rivera y Lucía Sánchez / Manuel: El punto se lo iba a dar al dúo de Ana María y Marc porque el otro día escuché a Ana María que decía que se sentía arrastrada por Marc al ser nominada y yo le quería dar el punto directamente a ella porque he visto cosas que no me han gustado. Pero como no se lo puedo dar directamente a ella con los que menos roce he tenido es con Elena y Asraf. Lucía: Los tres puntos para Finito y Keroseno porque con Keroseno es con el único con el que me he peleado. Mayka: Estoy de acuerdo, es con los que menos afinidad tengo.

Ivana Icardi: Un punto se lo voy a dar al trío (Manuel, Mayka y Lucía) no por nada, nos llevamos bien, los quiero un montón pero tampoco vi que se alegraran mucho de que yo volviera. Igual es porque se esperaban que regresara Luca. Sobre todo las chicas. Parece que si hubiera entrado por la puerta Luca hubieran estado más felices que cuando he entrado yo. A Finito y Keroseno no les voy a tocar. Con Elena nos estamos dando una oportunidad y Asraf me cae bien. Los tres puntos a Marta y a Efrén porque, como le estaba comentando a él, creo que han venido con una estrategia desde fuera.

Finito y Keroseno / Keroseno: Un punto al trío (Manuel, Mayka y Lucía) por un lado porque con Lucía estamos en un bucle y al final cada uno por su lado. Y cuando nos vemos nos hablamos y ya está. Hace las cosas y luego se queja de las consecuencias. También por Mayka porque entre las dos son un teléfono escacharrado. Una le dice a la una y a la otra. Se calientan entre ellas. Finito: Tres puntos para Marta y Efrén, más por él que por ella. Con Marta estamos teniendo mejor relación pero con Efrén la intuición no me falló y no vas claro, tío. Dices una cosa a uno y a otro, otra. Lo bueno es que está todo grabado.

Elena y Asraf / Elena: Un punto a Finito y Keroseno. Realmente no quiero nominar a nadie. Mi nominación iba a Ana María Aldón y Marc. A Ivana quería darle una oportunidad y a los niños (el trío) les adoro. Marta es un pilar aquí y con Finito y Keroseno me río mucho. Asraf: Tres puntos se lo voy a dar al trío porque no me gusta que duden de mis sentimientos.

Marta López y Efrén Reyero / Efrén: Estábamos contando pero yo mi punto se lo quería dar a Ivana, pero me parece que no va a valer para nada así que se lo voy a dar al trío porque han dicho que preferían que me fuese yo. Mi punto porque ya estamos nominados las tres parejas entonces se lo doy a ellos. Marta: Estoy de acuerdo porque si no me equivoco ellos estaban empatados con nosotros. Si no, no estaríamos de acuerdo. Con tres puntos a Finito y Keroseno, se los devuelvo por la semana pasada.

Ana María Aldón y Mayka Rivera discuten en mitad de las nominaciones

La nominación de Ana María Aldón no había sentado nada bien al trío. Manuel le reprochó que no dijese los verdaderos motivos para nominarles, que era que había escuchado a Mayka decir que prefería que Marta hubiese sido inmune. Ana María no quiso entrar en ese momento pero luego Marta Flich tenía que interrumpir el directo en el plató de 'GH DÚO' porque se estaba liando la mundial en el salón de la casa.

Ana María Aldón discutía con Mayka Rivera. Ana María le acusaba de estar cabreada con ella por el punto, pero Mayka decía que estaba molesta por un malentendido con Marc. "Creo que lo que le ha dado rabia es que digas que le has nominado por el comentario cuando ella ha escuchado antes de eso que le ibas a nominar", decía Marta López al intervenir para dar claridad al asunto.

"Pero es que antes no tenía motivos pero ahora sí que tenía algo", contestaba Ana María. La concursante, además, estallaba argumentando que sus opiniones y decisiones son igual de válidas que las de cualquiera.

Ana María Aldón y Marc no usan el poder del intercambio: Finito, Keroseno, Manuel, Mayka y Lucía son los nuevos nominados

Tras comunicar los nominados provisionales (aunque ellos no sabían que no eran definitivos) Marta Flich pidió a Ana María Aldón y a Marc Florensa que se dirigiesen a la suite. Desde allí, tendrían la opción de hacer uso del 'Poder del intercambio', es decir, salvar a la pareja o al trío de nominados para meter en la palestra a otra pareja. Ana María enseguida dijo que por nada del mundo; pero Marc quería salvar al trío. "¡Es que a él le dan una bofetada y pone la otra mejilla! Hay que ser consecuente", le respondió su compañera. Finalmente, al no haber consenso no hacían uso del poder extra que habían conseguido por ser inmunes.