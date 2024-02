El pique de Elena con Ana María Aldón ante sus gestos desde el plató: "Luego habla ella de rencores..."

Las palabras de la recién expulsada hacían saltar a Aitor, el hijo de Elena: "No le queda otra". Y aquí Aldón quería dejar claro lo que vivió ella en 'Supervivientes' y que cree que ha afectado en su relación con Elena: "Efectivamente, no le queda otra, en esa tesitura también me he visto yo, pero yo no iba de amiga porque el concurso lo viví con Ivana, con Hugo y en otra isla y porque me nominaron mis compañeros, solo es cuestión de aceptar". Pero Aitor no pensaba igual: "Tú ibas de compadre de ella y le metiste la puñalada, lo vimos todos".