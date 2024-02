¡Revolución en las nominaciones! Manuel se convierte en el salvado y toma una determinante decisión: "Meto a Elena en la lista"

Los concursantes nominaban y entre los cuatro señalados el público, a través de una votación exprés, decidía cuál se salvaba

El pique de Elena con Ana María Aldón ante sus gestos desde el plató al ser nominada directamente por Manuel

Asraf Beno, Elena Rodríguez, Keroseno y Marta López son los nominados definitivos y ¡se han conocido los primeros finalistas!

El turno para nominar iba a ser clave en estas últimas nominaciones, sonaba el teléfono en la casa y la primera en llegar era Keroseno, por tanto, comenzaba a dar los puntos, que en esta ocasión se iban a dar a la cara entre todos. Aunque los votos de los concursantes no iban a ser solo los decisivos para esta última lista de nominados de la edición de 'GH Dúo' que dejaban a los primeros finalistas.

Así han sido las últimas nominaciones de la edición

Keroseno: un punto para Manuel porque hemos acercado posturas y no quiero darle más. Dos puntos para Mayka porque quedamos muy pocos y la falta de afinidad el resto de las semanas se nota. Tres puntos se los meto a Marta porque estoy jugando y es lo que tengo que hacer.

Marta López: un punto para Lucía por salvar un poco a Mayka. Con dos puntos a Manuel porque no me queda otra. Tres puntos a Keroseno por lo mismo.

Manuel González: le voy a dar un punto a Keroseno porque esta semana hemos tenido un acercamiento. Dos puntos le voy a dar a Marta porque es con la última que he tenido una discusión y tres puntos porque somos incompatibles se los doy a Asraf.

La tensión saltaba con los dos puntos de Manuel hacia Marta, ella se sorprendía al ver que Manuel daba menos puntos a Keroseno. Este recriminaba que también le había nominado ella. “Sabes perfectamente que cuando llegara el momento no podía hacer otra cosa, pero va con lo de la lealtad, no hay problema. El otro día me demostró que lealtad tiene poca”, decía ella y este respondía: “No te tengo que demostrar lealtad porque no eres mi amiga”.

Asraf Beno: un punto a Lucía, más que nada por la frase que dijo el otro día. Dos puntos para Mayka. Y tres puntos a Manuel, es verdad que me ha pedido disculpas y hemos puesto un punto y final, pero se los tengo que dar.

Mayka Rivera: le voy a dar un punto a Elena porque no le quiero dar más puntos a Marta. Dos puntos a Asraf porque no tenemos mucho trato y tres puntos a Keroseno porque, aunque hemos hecho las paces, tampoco tengo mucho trato con él, se lo tengo que dar porque no hay más gente.

Elena Rodríguez: un punto a Lucía, dos puntos a Keroseno y tres puntos a Manuel por contar las conversaciones un poco a medias.

Lucía Sánchez: un punto a Elena porque no le va a afectar, dos puntos a Asraf por orden de afinidad y tres a Keroseno que no tengo problema con él, pero soy fiel a mis pensamientos.

Tras las votaciones de los concursantes, los nominados quedaban así: Keroseno, Manuel González, Asraf Beno y Marta López. Pero la lista iba a cambiar porque una votación exprés para la audiencia tenía mucho que ver en estas nominaciones.

Se abría la votación para salvar a uno de los nominados. El salvado iba salir de la lista e iba a tener el poder de meter a otro de sus compañeros directamente en la nominación.

El público decide que Manuel sea el salvado exprés y este tiene que nominar a alguien directamente

“La audiencia ha decidido que debe continuar nominada Marta”, entonaba Marta Flich. Tras esto daba el nombre de Keroseno que también continuaba en la lista. El duelo por el salvado se quedaba entre Manuel y Asraf y la presentadora comunicaba la decisión final: “La audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión Manuel”.

Manuel estallaba de alegría al saber que salía de la lista de nominados y aquí tenía que decidir cuál de sus compañeros que quedaban entraban por él como nominado. Este daba el nombre de Elena porque no quería tocar a Mayka y Lucía: “Es la única opción que me queda, tengo relación con ella en la casa, pero no les quiero tocar a ellas”. “Estoy bien, esto ya es el final y sabía que iba a estar nominada, si no era de una manera era de otra”, reaccionaba la madre de Adara y terminaba en un pique con Ana María Aldón por su reacción ante la decisión de Manuel.