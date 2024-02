Ivana Icardi y Elena vuelven a enfrentarse por Adara Molinero: "Mi hija no se inventa las cosas"

Ivana Icardi ha explicado a Elena lo que ha pasado con Adara Molinero fuera

Ambas se han dicho las cosas a la cara y la tensión no ha faltado entre ellas

Ivana Icardi ha estado de visita en la casa de Guadalix, donde no ha pasado desapercibida y menos para Elena Rodríguez ante sus palabras sobre Adara Molinero, algo de lo que han hablado en directo, por lo que han terminado enfrentadas y que ha hecho resurgir los problemas entre ellas.

Ivana Icardi quería dejar claro a Elena, después de que ambas quedaron que todo entre ellas se iba a quedar en el pasado, que al salir se había dado cuenta que Adara había hecho campaña para que la expulsada y que sigue teniendo problemas con ella: "Tu hija lo ha hecho, agradeció cuando me fui, se ha metido con gente que me ha defendido, entre otras cosas, cuando tú me habías dicho que no era recorosa y que era buena".

"Adara, sé quién eres, sé que no haces las cosas por rencor, que no eres manipuladora, que no eres mentirosa. Te adoro, hija, orgullosa de tí no, lo siguiente", era el mensaje que lanzaba Elena al escuchar las palabras de Ivana. Y se enzarzaban en un cruce de reproches sobre lo que ha pasado entre su hija y ella en el pasado.

Ivana aseguraba que quería estar bien con ella y su hija: "Estaba dispuesta, para que sepas que no soy yo la rencorosa". "La que sé que no inventa es mi hija", saltaba Elena.

Aquí, Asraf Beno quería decir algo a Ivana como consejo: "Si has tenido un problema con Adara es con ella no con su madre, sé que es difícil no decir nada de fuera, pero lo que has dicho le ha desestabilizado".