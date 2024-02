Las lágrimas de Marta Peñate en directo al hablar sobre su proceso para quedarse embarazada: "Estoy esperando a saber si el embrión se ha implantado bien o no"

Marta Peñate se ha sincerado en Ion Aramendi en directo sobre cómo está viviendo su proceso para ser mamá

Ion, a nuestra colaboradora: “Eres un ejemplo en contarlo porque es una realidad que mucha gente está viviendo”

Marta Peñate comparte su diagnóstico médico definitivo antes de saber si podrá quedarse embarazada

Marta Peñate ha ido compatiendo el proceso por el que está pasando para quedarse embarazada y durante el debate de 'GH Dúo' ha contado cómo se encuentra en este punto del tratamiento.

Nuestra colaboradora se mostraba muy nerviosa cuando Ion Aramendi le preguntaba por cómo está después de no haber estado en los últimos debates del programa: "Me cuesta hablar un poco de esto, pero no por nada, porque me pongo nerviosa".

Marta explicaba para la gente que no lo sepa que "no puede quedarse embarazada de manera natural" porque tiene problemas de fertilidad y contaba en qué punto se encuentra: “El otro día me hice una transferencia, el martes me implanté el embrión en el útero y estoy esperando a que me den una respuesta de si el embrión se ha implantado bien o no”.

Al hablar sobre esto, la canaria se mostraba muy emocionada y no podía evitar las lágrimas, mientras Ion Aramendi se sentaba junto a ella para mostrarle su cariño. “Tampoco quiero que me vean así, me siento mal por todas las mujeres que están pasando por lo mismo que yo y pienso quizás que yo no soy un ejemplo”, confesaba Peñate.

Ion Aramendi quería dejarle claro lo importante que es lo que está haciendo: “Eres un ejemplo en contarlo porque es una realidad que mucha gente está viviendo”. Y ella se sinceraba sobre el por qué tiene este pensamiento: “Me gustaría ser más fuerte para que la gente se haga fuerte, pero es que esto para mí es un sueño que es ser madre, es esperar a ese día a que te digan si eres madre o no lo eres, entonces son días muy complicados para mí”.