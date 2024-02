Miguel Frigenti carga contra Lucía Sánchez: "Le molesta que otros brillen"

Al ver a Finito e Ivana Icardi entrar a la casa de Guadalix de la Sierra, Lucía Sánchez se apartó del grupo y, unos minutos después, expresó su enfado ante Marta Flich porque considera injusto que ella no haya tenido ninguna sorpresa. La presentadora de 'GH DÚO' le recordó que ha podido hablar con su padre y con su mejor amiga, por lo que no debería decir que no ha tenido contacto con el exterior porque eso no es cierto.

Miguel Frigenti considera que Marta Flich actuó muy bien al recordarle esta información a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', contra la que ha arremetido duramente en X, el antiguo Twitter: "Qué mal Lucía después de la salvación de Manuel y de la entrada de Finito e Ivana. Es incapaz de alegrarse del bien ajeno. Le molesta que otros brillen, hasta el punto de ponerse a llorar con rabia contenida. O cambia el chip o lo va a pasar muy mal".

Muchos espectadores de 'GH DÚO' le han dado la razón al periodista y le han confesado sentirse decepcionados con Lucía, revelando que no entendieron por qué se quejaba el día de San Valentín si ella no tiene pareja oficial y no debería molestarle que sus compañeros que sí la tienen recibieran una sorpresa de sus amados. Pero los fans fieles de la exnovia de Isaac Torres han salido en su defensa y han recordado que tiene una hija de un año a la que echa mucho de menos.