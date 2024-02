Ivana Icardi reaparece en redes y arremete contra Elena Rodríguez y Adara Molinero: "Vidas vacías"

Ivana Icardi y Elena vuelven a enfrentarse por Adara Molinero: "Mi hija no se inventa las cosas"

La amiga de Keroseno ha estallado en X, el antiguo Twitter, tras su gran bronca con la que fuera su compañera en 'Supervivientes'

La hermana de Mauro Icardi no solo ha criticado la actitud de la amiga de Asraf Beno, sino también la de su hija

Al regresar a la casa de Guadalix de la Sierra, Ivana Icardi le contó a Elena Rodríguez que no había encontrado "calmada" a su hija, Adara Molinero, a la que consideraba "rencorosa" por haber hecho "campaña" para pedir su expulsión de 'GH DÚO'. Esa información del exterior desestabilizó a la amiga de Asraf Beno, que durante 'El Debate de GH DÚO' estalló contra la hermana de Mauro Icardi y defendió que su hija pasaba "olímpicamente" de ella, por lo que dudaba mucho de su testimonio.

Al salir de nuevo de la casa tras la finalización de su visita, Ivana ha reaparecido en X, el antiguo Twitter, y ha justificado su actitud, cargando contra Elena y Adara: "Lo que pasó anoche fue patético. Estoy harta de ser la culpable de todo, que se miren su ombligo y aguanten las consecuencias de sus actos. ¿O es que lo que serviría sería que me quedara callada y pidiendo perdón por cosas que no hago? Basta de gente manipuladora, por favor".

"Entré a GH DÚO con todas mis ganas de divertirme, hasta que la señora me lanza en la primera gala un tema que había pasado hacía tres años para dejarme mal y hacer demagogia barata cuando se llenaba la boca diciendo que no se hablara de los menores. Cuando me enfado y le respondo por lo bajuna que había sido se pone a llorar y a victimizarse porque según ella discuto con 'mucha fuerza' (de algo me tenía que acusar). Como siempre, agacho la cabeza y pido perdón. Trato de estar bien porque pienso en los daños colaterales", ha comentado la argentina.

"No hay manera de estar bien. Por su culpa pierdo la suite, me lo podía esperar de cualquiera menos de ella. Se enfada de nuevo por algo que creó ella misma. Volvemos a hablar (iniciativa mía). Vuelvo a tratar de estar bien, y sigue posicionándose en mi contra cada vez que podía. Ya me estaba volviendo loca porque no sabía cómo actuar. Se me juntaban los conflictos. Cuando salgo, la nomino porque no pude hacerlo a Manuel (y la elijo porque Kero la había nominado) y sigue tergiversando diciendo que esperaba que no lo hice con maldad", ha añadido Ivana, que cree que ha sido la víctima en esta historia: "¿Por qué seguía buscando el conflicto? Sabiendo que dije Manuel, antes que ella. Pues porque parece que interesa seguir así".

Tras hacer esta radiografía de la actitud de Elena durante su convivencia en Guadalix, Ivana ha cargado contra la finalista de 'Supervivientes 2023': "Al final siempre consigue lo que quiere. Hay vidas vacías que se necesitan llenar siendo el centro de atención e idolatradas para poder sentirse realizadas. Quiero estar bien, pero si no me dejan y se sigue con esto no voy a ser la tonta y encima apaleada".