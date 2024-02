Marta López pasa de finalista a expulsada en la misma noche tras una dinámica nunca antes vivida en 'Gran Hermano'

" Uno de vosotros seis duerme esta noche en su casa , uno se cae de la final y esto ocurrirá si o si, pero en vuestras manos está marcar el camino", les advertía la presentadora al conectar con ellos en directo. La expulsión de Keroseno no iba a ser la única de la noche y ellos iban a decidir cómo iba a ser: " La audiencia puede elegir quién de vosotros seis sale expulsado o la audiencia puede elegir solamente entre dos de vosotros ".

Al terminar el tiempo para la votación, Marta Flich conectaba con ellos, que estaban muy nerviosos e iba comunicando uno a uno los que se salvaban de esta expulsión por un orden completamente aleatorio. Mayka era la primera en quedarse fuera de peligro y no podía evitar romperse ante esto: "No me lo puedo creer". El siguiente en saber que seguía concursando era Asraf, que se abrazaba a sus compañeros y saltaba feliz. Como también lo hacía Lucía, muy emocionada, al saber que "sigue luchando por ganar GH Dúo'.