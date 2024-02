Marta Peñate no ha cambiado de opinión desde los inicios del concurso y sigue queriendo que gane su amiga Lucía Sánchez; mientras que a Frigenti le ha decepcionado profundamente la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y desea que el maletín sea para Manuel González: "Es mi ganador y mis cinco votos van para él. No ha sido el concursante perfecto, pero me ha parecido un tipo libre que se ha movido con valentía y sin agachar las orejas".