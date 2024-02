Lucía se derrumba al hacer frente a la recta final de 'GH DÚO 2': "No estoy preparada para enfrentarme ahora mismo a mi vida"

"No estaba para enfrentarme ahora mismo a mi vida. Me asusta porque otras veces me preparo un poco pero esta vez siento que no estoy preparada para enfrentarme a las cosas de mi vida. No me ha dado tiempo a mentalizarme", ha contado Lucía Sánchez. Una reflexión que ha reflejado claramente los duros momentos que estaban viviendo los concursantes antes de conocer quién era el segundo o la segunda expulsada de la noche.