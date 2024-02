Se trata de su amigo Asraf Beno , que fue el primer concursante en descubrir en la primera semifinal que pasaba a la segunda semifinal gracias al apoyo del público. "Ojalá gane", ha tuiteado la colaboradora de 'El Debate de GH DÚO', que aunque anoche no estaba presente en plató se ha sumado a la opinión de sus compañeros al ver las lágrimas de Elena Rodríguez al saber que su hijo, Aitor Molinero, no estaba en Telecinco defendiéndola o esperándola en caso de que fuera la expulsada.

"Es un concurso, nada importante está en peligro. Pero contar con el apoyo de tu familia es lo único a lo que te aferras allí dentro. Y más cuando Elena se ha dejado casi la salud en diversos realities defendiendo cosas con las que, me consta, a veces ni estaba de acuerdo. He tenido mis desencuentros con ella, pero no sé lo merece ni ella ni nadie", ha comentado Alexia, recordando que la exmujer de Jesús Molinero ha defendido a su hija Adara en todos los realities en los que ha participado, como 'GH', 'GH VIP', 'Secret Story' y 'Supervivientes'.