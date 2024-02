Al ver que su hijo, Aitor Molinero, era el único defensor que no estaba en plató y que conectaba por videollamada, Elena Rodríguez se hundía completamente y le confesaba a Ion Aramendi que le invadía una profunda sensación de tristeza al pensar que, en caso de ser la expulsada de la primera semifinal, nadie estaría en plató para recibirla y acompañarla a casa tras varias semanas alejada del realidad en la casa de Guadalix de la Sierra.

Adara Molinero, que fue muy criticada por los colaboradores presentes en plató como Miguel Frigenti o Marta Peñate, ha decidido aclarar en la red social X que sí que irá a recibir a su madre cuando acabe su paso por esta segunda edición de 'GH DÚO': "Mamá, el hecho de que no nos veas en 'plató', no quiere decir que no estemos para recibirte".