Marta López se harta y estalla en directo contra Ivana y Keroseno: "No me faltéis más el respeto"

La recién expulsada se ha explicado sobre cómo ha vivido ella el concurso y las tensiones con Ivana y Keroseno no han faltado en directo. "Han ido a por nosotros, han estado siempre contra nosotros hasta que nos largaron a todos", aseguraba Ivana y apuntaba directamente que a Marta López no le parecía bien que Manuel se posicionara cerca de Keroseno porque ya le afectaba en su estrategia: "Esto es lo que ha pasado".

"Le ha salido el tiro por la culata y ha salido por la puerta de atrás", añadía Keroseno a esto. Marta, que se reía mientras escuchaba la opinión de su excompañera, saltaba a lo que le decía Keroseno: "No te lo voy a consentir... así ha sido siempre, menospreciando". Algo que hacía interrumpirle a Ivana Icardi: "Pero como tú, no seas hipócrita". Y esto hacía incluso levantarse del sofá, muy enfadada a Marta, que levantaba la voz: "¡Al final hago lo mismo que en la casa, grito más que tú! ¿Quieres que haga eso? Es que es imposible".

Marta quería dejar claro que salir del programa como ha salido no es salir por la puerta de atrás: "Es un orgullo, hemos ganado todos, pero esa es la mentalidad de ellos, así han estado desde que empezó el concurso". "Has estado todo el concurso tergiversando", era la opinión de ambos sobre la que ha sido su compañera y esta volvía a enfadarse con estas palabras: "No me faltéis más el respeto que lo habéis hecho siete veces desde que estoy aquí".