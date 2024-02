Miguel Frigenti no se corta contra Adara Molinero: "Yo eso no se lo haría a mi madre en una semifinal de 'GH Dúo"

"No hay nadie si salgo hoy", decía Elena aunque después era salvada de la expulsión de la noche, pero esto le hacía llevarse un disgusto y mostrarse muy preocupada, algo que comentaban los colaboradores en plató. Frank Blanco apuntaba que Elena detectaba que su gente no estaba.

"Aitor solo viene cuando hay galas y no hay colaboradores. Elena es una señora que ha defendido con dientes y uñas a Adara por los platós y no se merece que una semifinal no esté ninguno de sus hijos ni su novio . Hay veces que hay que dejar el orgullo y otros temas para venir a defender a tu madre", entonaba Belén Ro. "No se puede ser tan pesetero", añadía Ivana Icardi.

Y Miguel Frigenti también pedía la palabra para opinar sobre esto, aseguraba que le daba mucha pena que no estuviera ninguno de sus hijos para defenderla y apuntaba directamente a Adara Molinero: "Que su concurso vaya a ser recordado por los numeritos que su hija ha montado en las redes sociales y que después de que Elena se ha tirado aquí 'Gran Hermano 17', 'Gran Hermano VIP 7', 'Secret Story', no tenga en la semifinal la presencia de sus hijos ni de una amiga me parece deleznable". Y mandaba un claro mensaje: "Y que me pongan verde en las redes sociales porque yo eso no se lo haría a mi madre en una semifinal de 'Gran Hermano".