Marta Peñate hace a Lucía sincerarse como nunca sobre Manuel: "¿Crees que te ha utilizado en 'GH Dúo'?"

Lucía Sánchez ha comenzado diciendo que ella no se expresa tan bien como Marta, que "no lo ha podido decir mejor": "Cuando yo digo: 'No seas hipócrita, que en cuatro años no nos hemos visto la cara', es porque nunca ha intentado hablar conmigo ni llevarse bien ni saber de mi hija. No quiero pensar que sea por eso, no creo que tenga tanta maldad".

No obstante, Lucía ha añadido que a pesar de pensar eso, sí se ha preguntado el por qué es así con ella ahora, en este programa, y anteriormente no ha intentado acercar posturas o saber algo de ella. Manuel, por alusiones, ha apuntado lo siguiente: "Tengo aprecio a Marta por lo poco que conozco de ella. Es verdad que no hemos compartido muchos momentos, pero yo aquí con Lucía me he comportado de corazón, no he utilizado a nadie".