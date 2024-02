El sentido abrazo entre lágrimas de Manuel y Lucía tras salvarse de la expulsión

"No me hagas llorar. Hazme caso en lo que te he dicho. Que lo vas a hacer muy bien", aseguraba Mayka. Las dos han roto a llorar y se han dado un abrazo muy sentido y emotivo. Mayka se consagra así como la quinta finalista de 'GH DÚO 2' y Lucía avanza hasta la siguiente semifinal que tendrá lugar este lunes por la noche. "Has sido una grandísima concursante", le ha dicho Ion Aramendi antes de que se marchara. Lucía se ha quedado muy triste viendo cómo se iba y completamente descompuesta y desolada.

Ion Aramendi le ha preguntado a Lucía cómo estaba: "He visto unos vídeos muy feos. Yo nunca me he visto así. Pensaba que la gente me odiaba, para mi no había otra opción. Pensaba que me marchaba. Al final tengo que agradecerlo porque está bien verme y así puedo limar un poco el carácter que tengo". Antes de la expulsión, ambas han visto vídeos juntos de algunos duros cara a cara que han tenido dentro de la casa de 'GH DÚO' Mayka y ella. "El autoconocimiento es clave", ha señalado Ion.